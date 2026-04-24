«Μέσα» στο προεδρικό μέγαρο στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν

Ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα έστειλε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και από το προεδρικό μέγαρο στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και κατά το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του αργότερα το βράδυ της Παρασκευής (24.04.2026).

Η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, στην Αθήνα γίνεται σε κλίμα βαθιάς φιλίας και στρατηγικής σύμπνοιας, επισφραγίζοντας την ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών για άλλα πέντε χρόνια.

Από την καρδιά της ιστορικής Αθήνας, αλλά και από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Γάλλος ηγέτης έστειλε ένα κατηγορηματικό μήνυμα ασφάλειας, διαμηνύοντας πως η Γαλλία θα σταθεί αταλάντευτα στο πλευρό της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Ο Μακρόν επανέλαβε και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και αργότερα από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του, σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα.

Στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν παρευρέθησαν περίπου 110 προσκεκλημένοι.

Το «παρών» έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο συνόδευσε η κόρη του, Σοφία, κορυφαίοι υπουργοί, όπως οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κωστής Χατζηδάκης κ.ά., ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Παρόντες, επίσης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.

Ο κ. Μακρόν φέρνει, επίσης, μαζί του κάποιους υπουργούς, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.

Το παρών έδωσαν, ακόμη, ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Μαριέττα Καραμανλή.

Στο Προεδρικό παραβρέθηκαν, επίσης, σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, η γενική διευθύντρια L’Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Τον κύριο Μακρόν συνοδεύουν, επίσης, σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.

Τέλος, θέση στο τραπέζι είχαν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο διοικητικός διευθυντής του Ιδρύματος Νιάρχου Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείο Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου κ.α.

Το μενού του δείπνου

Σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, καθώς και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο, περιλαμβάνει το μενού στο Προεδρικό Μέγαρο. Το έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, θα υπογράψει το Σάββατο (25.05.2026) με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Στις 4 μ.μ. οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο»

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.