Μητσοτάκης σε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον Ελληνισμό, η επιστολική ψήφος των ομογενών – Ελπίζουμε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία

Τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο συνάντησε το πρωί της Παρασκευής (13.02.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Αυστραλία, η οποία –όπως ανέφερε– θα συμπέσει με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και θα του δώσει την ευκαιρία να συναντήσει την ελληνική ομογένεια. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο για την επιστολική ψήφο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους που κατοικούν στην Αυστραλία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σχετική διάταξη μπορεί να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς συνιστά «ιστορική κατάκτηση για τον Ελληνισμό», προσθέτοντας ότι προσδοκά «δυναμική συμμετοχή» στις επόμενες εθνικές εκλογές, ως ένδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος του παγκόσμιου Ελληνισμού για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα έως τότε να έχει ολοκληρωθεί «επί της αρχής» η συμφωνία για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Αυστραλία όσο και για εκείνους που επιθυμούν να επενδύσουν ή να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού αναμένεται «όχι εθιμοτυπική, αλλά ουσιαστική», σημειώνοντας ότι αυτό προσδοκά η ομογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που –όπως είπε– προετοιμάζονται για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, τονίζοντας ότι η ομογένεια αναμένει την επίσκεψη με «ενθουσιασμό».