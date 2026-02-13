Πολιτική

Μητσοτάκης σε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον Ελληνισμό, η επιστολική ψήφος των ομογενών – Ελπίζουμε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Αυστραλία, η οποία θα συμπέσει με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο συνάντησε το πρωί της Παρασκευής (13.02.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Αυστραλία, η οποία –όπως ανέφερε– θα συμπέσει με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και θα του δώσει την ευκαιρία να συναντήσει την ελληνική ομογένεια. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο για την επιστολική ψήφο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους που κατοικούν στην Αυστραλία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σχετική διάταξη μπορεί να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς συνιστά «ιστορική κατάκτηση για τον Ελληνισμό», προσθέτοντας ότι προσδοκά «δυναμική συμμετοχή» στις επόμενες εθνικές εκλογές, ως ένδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος του παγκόσμιου Ελληνισμού για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα έως τότε να έχει ολοκληρωθεί «επί της αρχής» η συμφωνία για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Αυστραλία όσο και για εκείνους που επιθυμούν να επενδύσουν ή να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού αναμένεται «όχι εθιμοτυπική, αλλά ουσιαστική», σημειώνοντας ότι αυτό προσδοκά η ομογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που –όπως είπε– προετοιμάζονται για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, τονίζοντας ότι η ομογένεια αναμένει την επίσκεψη με «ενθουσιασμό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
90
84
75
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Λαζαρίδης και Μάντζος «σφάχτηκαν» για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Είναι ΠΑΣΟΚάρα», «Εμείς κυβερνάμε τη χώρα;»
Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) η ονομαστική ψηφοφορία - Δείτε LIVE
Μακάριος Λαζαρίδης
Κυριάκος Μητσοτάκης για εξάρθρωση κυκλωμάτων από ΑΑΔΕ και ΕΛΑΣ: Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση
Σε ανάρτησή του επικαλείται επιτυχίες κατά φοροαπάτης και οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι «συνεχής»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κάλεσμα Κυρανάκη σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό για τις νέες διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ
Η επιλογή των στελεχών θα γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, διασφαλίζοντας ευελιξία και λογοδοσία, ως προς τους στόχους και τους δείκτες απόδοσης
Κώστας Κυρανάκης
Τσίπρας για Στουρνάρα: Ψεύδεται ασύστολα μέσω της «Ομάδας Βιασμού της Αλήθειας» για να εξασφαλίσει μια 3η θητεία – Του εύχομαι και ισόβιος διοικητής
Η αντιπαράθεση αναζωπυρώνει ένα παλαιό, φορτισμένο μέτωπο μεταξύ της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με φόντο την αποτίμηση της μνημονιακής περιόδου και τον ρόλο των θεσμών
Στουρνάρας και Τσίπρας 20
Μαρία Καρυστιανού για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις «θερμή υποδοχή» μία εθνική διπλωματική ήττα
«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα»'
Μαρία Καρυστιανού 66
Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από τον λαό και σύσταση Γερουσίας προτείνουν οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Παπαδόπουλος και Νίκος Χριστοδουλάκης
Οι απόψεις των δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση» του Ινστιτούτου InSocial αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Χριστοδουλάκης
Newsit logo
Newsit logo