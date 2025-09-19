Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαστε το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατ. πολίτες – Αιχμές για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου ξεκίνησε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έκανε αναφορά στην ταυτότητα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τα όσα είπαν στην Θεσσαλονίκη λέγοντας: «Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα».

Υπενθύμισε την στροφή στη μεσαία τάξη με την διαρκή μείωση φόρων έτσι ώστε να υπάρχει μόνιμη αύξηση εισοδημάτων αλλά και στη νομιμότητα παντού όπως και το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας. Μίλησε για αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, με προτεραιότητα το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων, την αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης η ΝΔ παραμένει το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. «Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα».

Ζήτησε από τους βουλευτές του η Κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυαστεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας. «Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες», τόνισε και απευθυνόμενος στους βουλευτές του σημείωσε: «Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική».

Προειδοποίησε ότι: «Θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».

Όσον αφορά στο επερχόμενο Συνέδριο της ΝΔ είπε: «Τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία ενόψει του Συνεδρίου την άνοιξη, ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ακόμα πιο δυναμικά με τις τοπικές κοινωνίες και την ψυχή της παράταξης, τον καθημερινό Νεοδημοκράτη».

Εκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Οπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία».

