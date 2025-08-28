Ομιλία για την παρουσίαση των μεγάλων έργων στην Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. «Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη», τόνισε. Είπε ακόμα ότι «θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας. Αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται, δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε: «Αποδίδω σημασία στις μελέτες και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι απόλυτη και κομβική προτεραιότητα οι ανάγκες για τον Προαστιακό. Ο κεντρικός σταθμός Θεσσαλονίκης θα συνδεθεί με τη Σίνδο».

«Απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε» τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στη περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη και την αναμονή που υπάρχει από όλους για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων.

Κυρίως γι’ αυτά σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον.