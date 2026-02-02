Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος» – Τα μηνύματα που στέλνει στην Τουρκία

Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI

Σαφή μηνύματα στην Τουρκία στέλνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι λύση θα μπορούσε να αποτελεί η παραπομπή της διαφοράς μας, σε ένα διεθνές όργανο. 

«Μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Όσο η Τουρκία προσθέτει και άλλα θέματα, το να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολο. Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 

«Όσο υπάρχει το Casus belli η Τουρκία δε μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» συμπλήρωσε… 

Μιλώντας για τα εσωτερικά της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος».

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Τώρα το τι θα προέλθει από την κάλπη και πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες» είπε. 

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 2027… 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
117
105
90
76
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo