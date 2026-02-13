Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: 1400 αστυνομικοί στην Αττική το 2026 και συνεχής επαγρύπνηση για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Τη θέση ότι η βασική στρατηγική για την καταπολέμηση του εγκλήματος είναι η επαγρύπνηση, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13.02.2026) σε εκδήλωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, στο δημαρχείο Φυλής, ενώ τόνισε την ανάγκη οι αστυνομικοί να συνεχίσουν τη δουλειά που γίνεται στις γειτονιές της Αττικής για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδη επανέλαβε επίσης ότι το 2026 οι υπηρεσίες της Αττικής θα ενισχυθούν με συνολικά 1.400 άτομα για την πάταξη της εγκληματικότητας, εκ των οποίων τα 800 μέσα στην άνοιξη και τα υπόλοιπα 600 από το φθινόπωρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, καθώς, όπως είπε, οι αστυνομικοί της Αττικής σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από τις υπηρεσίες και τους συναδέλφους τους της Περιφέρειας.

Νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε μιλήσει σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σε εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, όπου συνεχάρη τους αξιωματικούς και τα στελέχη για τη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτόν τον χρόνο, επισημαίνοντας πως η πολιτική και φυσική ηγεσία θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους. «Οι εγκληματίες δεν κοιμούνται, το έγκλημα δεν ησυχάζει, το έγκλημα είναι εδώ, καθημερινά, και απεργάζεται τρόπους για να πλήξει τα συμφέροντα της κοινωνίας και την κοινωνική ειρήνη. Το ζητούμενο είναι να παρέχουμε ασφάλεια και να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι για κάθε πρόβλημα έχουν κοντά τους την αστυνομία», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, με τον οποίο έχει στενή συνεργασία για την επίλυση των ιδιαίτερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μόλις τον συνάντησε ο δήμαρχος τον ευχαρίστησε για την καλή δουλειά που γίνεται στον δήμο, λέγοντάς του: «Επιτέλους τα βράδια κοιμόμαστε».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ειδική αναφορά στην ενίσχυση των Υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο προσωπικού, όσο και σε επίπεδο μέσων και τεχνολογίας και κυρίως στη δράση των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα, όπως και στις ομάδες αστυνόμευσης στα ΜΜΜ, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», τονίζοντας πως συμπληρώνουν ένα ουσιώδες σχέδιο προστασίας και ασφάλειας στην περιοχή, που σταδιακά με προσθήκες και δράσεις θα αποτελεί ένα πλήρες πλαίσιο ασφάλειας.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την ανάγκη στήριξης του αστυνομικού προσωπικού και σημείωσε πως το 2025 ήταν εξαιρετικά παραγωγικό σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εισοδημάτων τους. «Είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας, είμαστε μαζί σας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί», επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν Ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Αστυνομίας και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής.