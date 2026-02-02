«Μπελάδες» στο ΠΑΣΟΚ φέρνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και η επάνοδος της Κασιμάτη

«Μαύρα τα μαντάτα». Ο λόγος για το ΠΑΣΟΚ και όσα προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε κάποιες εκ των οποίων, περνά στην τρίτη θέση, κάτι που είχαν προβλέψει ακόμα και στελέχη εντός των τειχών της Χαριλάου Τρικούπη (σ.σ. κάποιοι είχαν μιλήσει ως και για τέταρτη θέση στις εκλογές). Δεν είναι όμως μόνο η κατάταξη του κόμματος στην «πρόθεση ψήφου» ή την αίφνης προτιμητέα «εκτίμηση ψήφου».

Είναι και όσα προκύπτουν για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και έρχονται να διαψεύσουν όσα υποστήριζαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι ουδόλως ή πάντως ελάχιστα θα επηρεάζονταν από τυχόν νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll (για λογαριασμό του dnews.gr), έξι στους δέκα (60,3%) ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική και γενικά την πολιτική παρουσία του κόμματός τους, ενώ σχεδόν τρεις στους έξι (29,6%) δηλώνουν πως είναι πιθανό να μην το επιλέξουν στις κάλπες.

Ενόψει συνεδρίου του κόμματος, μόλις έξι στους δέκα (60,6%) εκτιμούν ότι θα αποτελέσει μία αφετηρία για την αύξηση των ποσοστών του εκ νέου, ενώ το 35,4% απαντούν το αντίθετο. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η απάντηση σχεδόν τριών στους δέκα ψηφοφόρους (29,7%) του ΠΑΣΟΚ που εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ την επαύριο των εκλογών, με το 60,3% των ερωτηθέντων να συμφωνούν να υπάρξει απόφαση στο Συνέδριο που θα αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο.

Εντωμεταξύ, σχεδόν επτά στους δέκα ψηφοφόρους (68,9%) του κόμματος, δηλώνουν ότι θα ήταν «θετική εξέλιξη» για την πολιτική ζωή του τόπου η έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, ενώ 70,3% πιστεύουν ότι είναι ρεαλιστικό να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση της σύγκλισης του χώρου και 62,2% εκτιμούν ότι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα στην Κεντροαριστερά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με αξιώσεις νίκης τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές.

Την ίδια ώρα, «πονοκέφαλο» προκαλεί το αποτέλεσμα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει (πριν ακόμα συγκροτηθεί) δυνητική ψήφο 10% στο ΠΑΣΟΚ. Το αντίστοιχο ποσοστό για το κόμμα Τσίπρα είναι 8,9%, όταν ο πρώην πρωθυπουργός κάθε άλλο παρά… αγαπητός υπήρξε στη βάση του ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχουν μεν αυτοί που αισιοδοξούν ότι η τρίτη θέση στην έρευνα της MRB για λογαριασμό του ΟΡΕΝ θα αποκατασταθεί άμεσα, όπως έγινε και σε αντίστοιχες δημοσκοπήσεις στο παρελθόν, υπάρχουν όμως και εκείνοι που φοβούνται ότι η βελόνα, θα ξεκολλήσει, αλλά προς τα κάτω, κάτι που θα προκαλούσε νέο κύμα εσωστρέφειας, πιθανόν και καταστροφικό για το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα στην παρούσα συγκυρία.

Η ανάγκη για διεύρυνση γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, με την ηγεσία του κόμματος να ποντάρει «τα ρέστα της» σε αυτήν. Μόνο που και σε αυτό το επίπεδο, οι απόψεις στο εσωτερικό του κόμματος διίστανται. Η απόφαση για την επάνοδο της Νίνας Κασιμάτη ως βουλευτή, για παράδειγμα, φέρεται να είναι ειλημμένη, με τον Χάρη Δούκα όμως να ζητά την παραίτηση από την έδρα του όποιου εκλεγμένου επιλέξει να δώσει την μάχη στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ και τον Παύλο Γερουλάνο να έχει εκφράσει την άποψη ότι δε θα έπρεπε να επιστρέψουν όσοι «πλήγωσαν» την παράταξη.

Όσο για τις φωνές που εντείνονται στην κατεύθυνση του διαλόγου με άλλα κόμματα πριν από τις εκλογές, προκειμένου το χαλί να είναι στρωμένο για συνεργασία την επομένη της κάλπης, εφόσον αυτό είναι εφικτό – μια και ο στόχος για πρωτιά του ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα δείχνει να απομακρύνεται – βρίσκουν ευήκοα ώτα και εκτός κόμματος. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ περιορίζονται στον διάλογο επί συγκεκριμένων θεματικών που θα καθοριστούν στον δρόμο προς το Συνέδριο, ενώ επουδενί δε συζητούν άλλο σενάριο παρά μόνο την αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Πράγμα που επιβεβαίωσε (ΕΡΤnews) και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου, καλώντας όλα τα στελέχη να κατέβουν στο πεδίο και να δώσουν αγώνα ώστε να πείσουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί την μόνη εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η ίδια εξάλλου, επέμεινε ότι «η πρώτη θέση στις εκλογές παραμένει στόχος».