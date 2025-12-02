Πολιτική

Μπλόκα αγροτών: Ο Στράτος Σιμόπουλος λέει «τέλος» στις κινητοποιήσεις ακόμη και με τη βία – «Να επέμβει η αστυνομία»

«Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι», τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Μπλόκο αγροτών
Μπλόκο αγροτών / Eurokinissi

Αντιδράσεις έφεραν οι δηλώσεις του Στράτου Σιμόπουλος, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρέπει να γίνει ακόμη και χρήση βίας προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι από τα μπλόκα των αγροτών.

Ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος που πρόσφατα το πολιτικό του γραφείο στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε επίθεση με μπογιές και τρικάκια από το Ρουβίκωνα, μίλησε το πρωί της Τρίτης στο Open και προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με τα όσα ανέφερε για τα μπλόκα των αγροτών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν, όσο δίκιο και να έχουν. Πρέπει να δράσουμε. Γιατί όσο αυτή η ιστορία θα συνεχίζεται τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων, με οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Και με βία ακόμη. Για αυτό είναι η αστυνομία. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι» είπε ο Στράτος Σιμόπουλος.

 

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί και τα μπλόκα φαίνεται ότι θα παραμείνουν στους δρόμους για πολύ καιρό με τους διαμαρτυρόμενους να αφήνουν να εννοηθεί ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων θα τους βρουν στους δρομους.

