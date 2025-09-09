Πολιτική

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει οριζόντιες - υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντων» λέει η Νέα Δημοκρατία
Γραφεία της Νέας Δημοκρατίας
Γραφεία της Νέας Δημοκρατίας / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Για fake news από την αντιπολίτευση για επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ έκανε λόγο η ΝΔ. Σε ανακοίνωση της τονίζει ότι τα όσα λέγονται για το ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η ΕΕ και για αυτό απειλείται με πρόστιμα και θα οδηγηθεί στο ΔΕΕ, είναι fake news.

Σύμφωνα με τη ΝΔ η αλήθεια είναι η εξής: «Η αντιπολίτευση σκοπίμως επιμένει να συνδέει και να συγχέει την επιστολή που έλαβε η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των υποχρεωτικών στοιχείων της οδηγίας 2022/542, με την οποία και η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλήρως, με τους συντελεστές ΦΠΑ που αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο.

Εξηγούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει οριζόντιες – υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ 2022/542) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο, σε ποιες κατηγορίες θα εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές.

Μάλιστα ενημερώνει ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που να υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (πχ τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κτλ, που σημειώνεται ότι βρίσκονται ήδη σε μειωμένο συντελεστή). Δεν υπάρχει κανένα “κατηγορητήριο” ή “πρόστιμο” επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η ΕΕ θέτει απλώς τους κανόνες για το ποια αγαθά δύνανται προαιρετικά να ενταχθούν σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή και ποια δεν επιτρέπεται η μείωσή του. Η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της σε ποιες κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών θα εφαρμόσει μειωμένους ή υπερμειωμένους συντελεστές. Αυτά προκύπτουν ευθέως από το άρθρο 98 της οδηγίας και το σχετικό παράρτημα.

Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές διαδικασίες αφορούν διαφορετικές διατάξεις υποχρεωτικής φύσεως που η χώρα μας ήδη υιοθέτησε με την ψήφιση του τελωνειακού κώδικα. Ανάλογες ευρωπαϊκές διαδικασίες εκκίνησαν σε πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Πρόκειται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των υποχρεωτικής φύσεως άρθρων της οδηγίας, όπως για παράδειγμα η επέκταση του καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν εισαγόμενα αγαθά, που στη χώρα μας υιοθετήθηκαν με τον τελωνειακό κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025.

Όσα λέγονται, συνεπώς, για “πρόστιμα επειδή δεν μειώσαμε ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά” είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.

Αντίθετα, υπενθυμίζεται ότι αυτά τα 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τις μεταφορές (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες), τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα αγροτικά μηχανήματα, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό, τα είδη βρεφικής ηλικίας, το τουριστικό πακέτο, τα γυμναστήρια και σχολές χορού, τους κινηματογράφους, μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) και άλλα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
«Έχοντας και την εμπειρία και τη γνώση αλλά και την ίδια διάθεση ενασχόλησης όπως και στην αρχή, διεκδικώ και πάλι τη στήριξη των δικηγόρων» ανέφερε ο ίδιος
Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος 1
Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά»
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση»
Νίκος Ανδρουλάκης 2
Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά από δημοσιεύματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου
«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης»
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης 3
Ο Νίκος Ανδρούλακης από τη ΔΕΘ θα βάλει «ταφόπλακα» σε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωρίζει πολύ καλά ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ θα είναι καθοριστική, αφού θα πρέπει να πείσει τους έλληνες ψηφοφόρους ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί έτοιμη εναλλακτική πρόταση
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 4
Το «ταμείο» της κυβέρνησης για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αύξηση των ποσοστών και νέα σχέση με τους πολίτες
Αν και «γαλάζια» στελέχη θεωρούν πως τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα αυξήσουν τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις ταυτόχρονα εκτιμούν πως αυτό το κλίμα δεν θα «φτάσει» μέχρι τις εκλογές
Κυριάκος Μητσοτάκης 1
Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα: Η παραίτηση από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο βιβλίο και οι «σύντροφοι» που «καίει»
Ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από την κεντρική παρουσίαση του βιβλίου που θα κάνει στην Αθήνα δεν αποκλείεται να πάει και σε άλλες δυο - τρεις μεγάλες πόλεις της επαρχίας
Ο Αλέξης Τσίπρας 24
Newsit logo
Newsit logo