ΝΔ κατά Ανδρουλάκη: Τα «πράσινα λεφτόδεντρα», οι ακάλυπτες υποσχέσεις και η ταύτιση ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ

«Μετωπική σύγκρουση» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, επιλέγει το Μαξίμου. Σε μια στιγμή, που οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτυπώνουν «κέρδη» για τη ΝΔ, στο κυβερνητικό επιτελείο περνούν στην αντεπίθεση. Αποδομούν το πρόγραμμα που παρουσίασε από το Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για «πράσινα λεφτόδεντρα» που οδηγούν τη χώρα σε μνημόνιο.

Αποκωδικοποιώντας τις προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει συγκεκριμένα την κριτική του.

–Πρώτον, στο ύψος των μέτρων, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη «ακοστολόγητο» και «ανεύθυνο». «Αντί για “προγραμματικό σχέδιο”, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με “πράσινα λεφτόδεντρα” και “ακάλυπτες” υποσχέσεις» δηλώνουν κυβερνητικές πηγές.

-Το δεύτερο επιχείρημα που προτάσσει το Μαξίμου είναι ότι το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη οδηγεί σε νέο μνημόνιο. «Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας» δηλώνουν οι ίδιες πηγές.

-Το τρίτο σημείο, είναι η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον Ν. Ανδρουλάκη ότι «προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”».

-Και τέταρτον, αντικρούει το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αμφιβάλλει αν ο κ/ Ανδρουλάκης εννοεί όσα λέει για εκλογές, «γιατί, βάσει νόμου, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις», δηλώνουν πηγές του Μαξίμου.

Τι απαντά το Μαξίμου για 13ο μισθό και μείωση του ΦΠΑ

Επί της ουσίας των προτάσεων που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ότι μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο κοστίζει 1,35 δισ. ευρώ. «Αν προστεθεί στα εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», δηλώνουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Όσον αφορά δε, στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που προτείνει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου υπολογίζει το κόστος για τα τρόφιμα (με συντελεστή 6% από 13%) στο 1 δισ. ευρώ και επιμένει ότι η μείωση δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή.

Στον αντίποδα, υπερασπίζεται το μείγμα των μέτρων, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η μείωση των φόρων οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Κέρδη για τη ΝΔ αποτυπώνουν νέες δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο, χαμόγελα προκαλούν τα ευρήματα τόσο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όσο και αυτών που διεξάγονται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου, και αποτυπώνουν θετική αποδοχή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, σε αυτή τη φάση, να αυξάνονται κατά 1,5 με 2 μονάδες.

Στη δημοσκόπηση της Marc, για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», η ΝΔ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στο 13,5%.

Παρόμοια η εικόνα και στη δημοσκόπηση Real Polls για λογαριασμό των protagon.gr

Η ΝΔ καταγράφει βελτιωμένη εικόνα, και στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,8%, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 27,9%, με το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, στο 13,8%.

Στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά, η Ν.Δ. παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 24,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,2%.