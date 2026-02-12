Πολιτική

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Το κόμμα ανακοίνωσε αλλαγές σε κομβικές θέσεις για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων του
Πέτη Πέρκα
Η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης. Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026).

Ποια είναι η Πέτη Πέρκα 

Η κ. Πέρκα, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτη του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στα Συγκοινωνιακά, προέρχεται από τη Φλώρινα και έχει μακρά διαδρομή στην Αριστερά και στα κινήματα. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς και μέλος οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο επαγγελματικό της αποτύπωμα περιλαμβάνεται θητεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει σε δημοτικές κινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, έχει υπηρετήσει ως γενική γραμματέας στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ως γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο υπουργείο Οικονομικών. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2023 διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., καθώς και αναπληρώτρια τομεάρχης Μεταφορών και Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Μετά τις εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 συμμετείχε στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στην οποία είχε αναλάβει καθήκοντα γραμματέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Πέρκα είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπροσώπησης Τύπου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη συμμετοχή της στο κίνημα «March to Gaza Greece» και σε διεθνείς ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Είναι μητέρα δύο παιδιών

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
78
73
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΝΔ για αποκαλύψεις Στουρνάρα: Ο Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;
Για σκοτεινές πρακτικές, απόπειρα πολιτικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα και στοχοποίηση του ίδιου του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου
Ο Αλέξης Τσίπρας
Γιάννης Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό μου
Ο διοικητής της ΤτΕ αποκαλύπτει το παρασκήνιο των επιλογών για τη διοίκηση της τράπεζας και μιλά για τη ρήξη με την τότε κυβέρνηση, λέγοντας ότι οι πιέσεις «δοκίμασαν» στην πράξη την ανεξαρτησία του θεσμικού του ρόλου
Τσίπρας και Στουρνάρας
Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκιλφόιλ: «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον»
Η υπουργός Παιδείας και η πρέσβης των ΗΠΑ συζήτησαν για κοινές δράσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Σοφία Ζαχαράκη
Βορίδης για Καρυστιανού: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητά της, ψαρεύει σε θολά νερά όπως ο Βελόπουλος
Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και στάθηκε στις δεσμεύσεις για μετανάστευση και εμπόριο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στην Άγκυρα
Ο Μάκης Βορίδης
Newsit logo
Newsit logo