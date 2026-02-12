Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης. Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η Πέτη Πέρκα

Η κ. Πέρκα, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτη του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στα Συγκοινωνιακά, προέρχεται από τη Φλώρινα και έχει μακρά διαδρομή στην Αριστερά και στα κινήματα. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς και μέλος οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο επαγγελματικό της αποτύπωμα περιλαμβάνεται θητεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει σε δημοτικές κινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, έχει υπηρετήσει ως γενική γραμματέας στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ως γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο υπουργείο Οικονομικών. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2023 διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., καθώς και αναπληρώτρια τομεάρχης Μεταφορών και Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Μετά τις εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 συμμετείχε στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στην οποία είχε αναλάβει καθήκοντα γραμματέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Πέρκα είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπροσώπησης Τύπου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη συμμετοχή της στο κίνημα «March to Gaza Greece» και σε διεθνείς ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Είναι μητέρα δύο παιδιών