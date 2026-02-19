Πολιτική

Νέα επίθεση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ: Αιχμές της ΠΑΣΚΕ περί «υπονόμευσης» μετά το συνέδριο του ΕΚ Αθήνας

Η παράταξη υποστηρίζει ότι διατήρησε τη δεύτερη θέση με το ψηφοδέλτιο «Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία» και κάνει λόγο για «ανελέητο πόλεμο»
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος (Φωτογραφία Αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με αιχμηρή ανακοίνωση η ΠΑΣΚΕ εξαπολύει ευθείες βολές κατά του ΠΑΣΟΚ και συνδικαλιστικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και υπονόμευση της παράταξης.

Η ΠΑΣΚΕ, υπό τον Γιάννη Παναγόπουλο και με αναφορά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι στο πρόσφατο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας συμμετείχε, όπως και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, μέσω του ψηφοδελτίου «Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)», αποτελώντας –όπως υποστηρίζει– βασική δύναμη της αναμέτρησης. Η ανακοίνωση συνοδεύεται, επίσης, από τα στοιχεία της ψηφοφορίας.

Όπως τονίζεται, το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, διατηρώντας –όπως υποστηρίζει– ουσιαστικά τις δυνάμεις του, παρά τον «ανελέητο πόλεμο» που δέχθηκε. Η αναφορά αυτή αφήνει αιχμές, εμμέσως πλην σαφώς, προς το ΠΑΣΟΚ, ιδίως για τη στάση που τήρησε στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, η παράταξη κάνει λόγο για «μονοπρόσωπα κομματικά όργανα» τα οποία, όπως υποστηρίζει, διακινούν θεωρίες περί αποδυνάμωσής της, εκδίδοντας «σκουριασμένες ανακοινώσεις» και συγκροτώντας νέους συνδυασμούς.

Παράλληλα, η ΠΑΣΚΕ απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ευθύνεται για την πρωτιά του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνδικαλιστική δύναμη βρίσκεται στην πρώτη θέση εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω της διάσπασης που προκλήθηκε την περίοδο των μνημονίων από στελέχη που – σύμφωνα με την ΠΑΣΚΕ – αποχώρησαν και εντάχθηκαν σε συνδικαλιστικές εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ, στη διαδικασία ψήφισαν 1.393 σύνεδροι, εκ των οποίων 1.381 ψήφοι ήταν έγκυρες, 4 άκυρες και 8 λευκές.

Τα αποτελέσματα: 

apotelesmata paske

apotelesmata paske

apotelesmata paske

Η ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ

«Στο πρόσφατο συνέδριο του Ε.Κ. Αθήνας η παράταξή μας συμμετείχε ως βασική δύναμη του ψηφοδελτίου – όπως και στις προηγούμενες εκλογές – με την ονομασία Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ- Δημοκράτες Συνδικαλιστές)

Το ψηφοδέλτιο μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση όπως και στις προηγούμενες εκλογές διατηρώντας επί της ουσίας τις δυνάμεις της παρά τον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε.

Κάποιοι έσπευσαν πονηρά να κάνουν τη μεγάλη « αποκάλυψη»!! δηλαδή «…ότι παραδώσαμε την πρώτη θέση στο ΠΑΜΕ (!)….» και αυτό γιατί επιμείναμε στον αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της.

Απέκρυψαν ότι το ΠΑΜΕ εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες έχει την πρώτη θέση στο Ε.Κ. Αθήνας ακριβώς λόγω διάσπασης που έγινε από τους γνωστούς σε όλους παράγοντες που αποχώρησαν επί μνημονίων και προσχώρησαν στις διάφορες παραλλαγές – συνιστώσες των συνδικαλιστικών εκφράσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια μονοπρόσωπα «κομματικά όργανα» διακινούν αυτές τις θεωρίες, εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις» . Με άλλα λόγια «ξύνονται με ξένα νύχια».

Είναι αυτοί που έκαναν την αθόρυβη διάσπαση της παράταξής μας και εμφανίζονται μάλιστα ως επικεφαλής μίας άλλης παράταξης η οποία κατετάγη 5η στη σειρά εκλογής.

Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους.

Το ψηφοδέλτιο αυτό και ο επικεφαλής του έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το εγχείρημα.

Προς γνώση όλων επισημαίνουμε ότι ο δικός μας συνδυασμός ΑΥΞΗΣΕ τις έδρες του για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, την ώρα που στο άλλο ψηφοδέλτιο οι διασπαστές κρύφτηκαν αλλά δεν εξελέγησαν.

Προς επίρρωση των όσων εμείς ισχυριζόμαστε στέλνουμε και το σχετικό πρακτικό εκλογών του συνεδρίου ώστε να σταματήσουν οι αλχημείες και η παραπληροφόρηση που είναι το «ευγενές σπορ» των κατ’ επάγγελμα διασπαστών»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
109
99
80
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Η ΝΔ μιλά για «βία», η αντιπολίτευση για «φιέστα»
: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από «νοσηρές μειοψηφίες» και ζήτησε καταδίκη από όλα τα κόμματα
Άδωνις Γεωργιάδης 6
Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη
Οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και συμφώνησαν να αξιοποιηθεί το «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση, με αναφορές και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας
Μητσοτάκης και Μόντι
Newsit logo
Newsit logo