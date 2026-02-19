Νέα επίθεση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ: Αιχμές της ΠΑΣΚΕ περί «υπονόμευσης» μετά το συνέδριο του ΕΚ Αθήνας

Με αιχμηρή ανακοίνωση η ΠΑΣΚΕ εξαπολύει ευθείες βολές κατά του ΠΑΣΟΚ και συνδικαλιστικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και υπονόμευση της παράταξης.

Η ΠΑΣΚΕ, υπό τον Γιάννη Παναγόπουλο και με αναφορά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι στο πρόσφατο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας συμμετείχε, όπως και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, μέσω του ψηφοδελτίου «Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)», αποτελώντας –όπως υποστηρίζει– βασική δύναμη της αναμέτρησης. Η ανακοίνωση συνοδεύεται, επίσης, από τα στοιχεία της ψηφοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζεται, το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, διατηρώντας –όπως υποστηρίζει– ουσιαστικά τις δυνάμεις του, παρά τον «ανελέητο πόλεμο» που δέχθηκε. Η αναφορά αυτή αφήνει αιχμές, εμμέσως πλην σαφώς, προς το ΠΑΣΟΚ, ιδίως για τη στάση που τήρησε στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, η παράταξη κάνει λόγο για «μονοπρόσωπα κομματικά όργανα» τα οποία, όπως υποστηρίζει, διακινούν θεωρίες περί αποδυνάμωσής της, εκδίδοντας «σκουριασμένες ανακοινώσεις» και συγκροτώντας νέους συνδυασμούς.

Παράλληλα, η ΠΑΣΚΕ απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ευθύνεται για την πρωτιά του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνδικαλιστική δύναμη βρίσκεται στην πρώτη θέση εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω της διάσπασης που προκλήθηκε την περίοδο των μνημονίων από στελέχη που – σύμφωνα με την ΠΑΣΚΕ – αποχώρησαν και εντάχθηκαν σε συνδικαλιστικές εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ, στη διαδικασία ψήφισαν 1.393 σύνεδροι, εκ των οποίων 1.381 ψήφοι ήταν έγκυρες, 4 άκυρες και 8 λευκές.

Τα αποτελέσματα:

Η ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ

«Στο πρόσφατο συνέδριο του Ε.Κ. Αθήνας η παράταξή μας συμμετείχε ως βασική δύναμη του ψηφοδελτίου – όπως και στις προηγούμενες εκλογές – με την ονομασία Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ- Δημοκράτες Συνδικαλιστές)

Το ψηφοδέλτιο μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση όπως και στις προηγούμενες εκλογές διατηρώντας επί της ουσίας τις δυνάμεις της παρά τον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε.

Κάποιοι έσπευσαν πονηρά να κάνουν τη μεγάλη « αποκάλυψη»!! δηλαδή «…ότι παραδώσαμε την πρώτη θέση στο ΠΑΜΕ (!)….» και αυτό γιατί επιμείναμε στον αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της.

Απέκρυψαν ότι το ΠΑΜΕ εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες έχει την πρώτη θέση στο Ε.Κ. Αθήνας ακριβώς λόγω διάσπασης που έγινε από τους γνωστούς σε όλους παράγοντες που αποχώρησαν επί μνημονίων και προσχώρησαν στις διάφορες παραλλαγές – συνιστώσες των συνδικαλιστικών εκφράσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια μονοπρόσωπα «κομματικά όργανα» διακινούν αυτές τις θεωρίες, εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις» . Με άλλα λόγια «ξύνονται με ξένα νύχια».

Είναι αυτοί που έκαναν την αθόρυβη διάσπαση της παράταξής μας και εμφανίζονται μάλιστα ως επικεφαλής μίας άλλης παράταξης η οποία κατετάγη 5η στη σειρά εκλογής.

Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους.

Το ψηφοδέλτιο αυτό και ο επικεφαλής του έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το εγχείρημα.

Προς γνώση όλων επισημαίνουμε ότι ο δικός μας συνδυασμός ΑΥΞΗΣΕ τις έδρες του για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, την ώρα που στο άλλο ψηφοδέλτιο οι διασπαστές κρύφτηκαν αλλά δεν εξελέγησαν.

Προς επίρρωση των όσων εμείς ισχυριζόμαστε στέλνουμε και το σχετικό πρακτικό εκλογών του συνεδρίου ώστε να σταματήσουν οι αλχημείες και η παραπληροφόρηση που είναι το «ευγενές σπορ» των κατ’ επάγγελμα διασπαστών»