Νικήτας Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Μνημείο της νεότερης ιστορίας και οδηγός συλλογικής μνήμης

Την απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής χαιρέτισε την Παρασκευή (06.03.2026) ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτηρίζοντας το υλικό μνημείο της νεότερης ιστορίας και οδηγό για τη συλλογική μνήμη.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι η άμεση και επίσημη απόκτηση της συλλογής των 262 φωτογραφιών, που αφορούν τους 200 πατριώτες οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, αποτελεί εξέλιξη που αξίζει, όπως είπε, τα εύσημα. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο της ναζιστικής θηριωδίας, το οποίο ταυτόχρονα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής του ελληνικού λαού στον αγώνα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη συλλογή υπερβαίνει τη σημασία ενός απλού ιστορικού αρχείου, καθώς συνιστά πλέον, όπως ανέφερε, μνημείο της νεότερης ιστορίας της χώρας και σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η έκθεση του πολύτιμου αυτού υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, διαβεβαιώνοντας ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για την ανάδειξή του. Επίσης, συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις ενέργειές της στην υπόθεση.

Μητσοτάκης: «Αποτυπώνουν το μεγαλείο των αγώνων μας απέναντι στον φασισμό»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) αναφέρθηκε στις φωτογραφίες της Καισαριανής, οι οποίες βρίσκονται πλέον υπό την προστασία του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200 ως «μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι αποτυπώνουν τον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στον φασισμό. Διευκρίνισε ακόμη ότι από εδώ και στο εξής το υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμόδιο για τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη δημόσια ανάδειξη του υλικού.

Αίτημα Κουτσούμπα για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου στο ΚΚΕ

Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος με επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού ζητεί να παραχωρηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην επιστολή του, με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέρχεται στο θέμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αξιοποίηση αυτών των τεκμηρίων «προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης» και με τρόπο αντάξιο της θυσίας των εκτελεσμένων.