Νίκος Αλιβιζάτος: Ώριμη η αναθεώρηση του άρθρου 86, είμαστε έναν αιώνα πίσω 

Τη δική του ερμηνεία για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και τις πολιτικές της προεκτάσεις ανέπτυξε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, τοποθετούμενος τόσο για τις απαιτούμενες πλειοψηφίες όσο και για την ουσία των αλλαγών που – κατά την εκτίμησή του – έχουν πλέον ωριμάσει. «Να διευκρινίσουμε ότι και μόνη της η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινήσει τη διαδικασία με 151 της αναθεώρησης και μετά η επόμενη Βουλή να τα καταφέρει με τους 180», ανέφερε, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (03.02.2026) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος επεσήμανε ότι το τυπικό νομικό βάρος της ευρύτερης συναίνεσης μεταφέρεται στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση. «Δηλαδή, η συναίνεση είναι απαραίτητη τυπικά νομικά στην επόμενη Βουλή, δεν είναι απαραίτητη τώρα. Μακάρι να υπάρξει από τώρα. Δηλαδή μακάρι σε ορισμένα τουλάχιστον άρθρα του Συντάγματος, τα οποία, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έχει ωριμάσει η ιδέα του ότι πρέπει να αλλάξουν, να υπάρξει μια σύμπτωση απόψεων ευρύτερη» είπε.

Υπογράμμισε δε τη σημασία των 180 ψήφων στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου – όπως είπε – να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί ένα αυτοδύναμο κόμμα να επιβάλλει μονομερώς τις επιλογές του. «Καλό είναι να υπάρχουν 180 στη δεύτερη Βουλή, ούτως ή άλλως, για να μην μπορεί το πρώτο κόμμα, αν τυχόν έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία, να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά καλό είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση» τόνισε.

Νίκος Αλιβιζάτος για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έναν αιώνα πίσω» χωρίς αλλαγές στο άρθρο 86

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριμένων διατάξεων, με αιχμή το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Όπως ανέφερε: «Το άρθρο 86, πώς να το κάνουμε, έχει ωριμάσει η ανάγκη αναθεώρησής του. Το ερώτημα είναι, αν αιχμή της αναθεώρησης αυτής είναι και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έχω την εντύπωση ότι 2-3 άρθρα – και θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη να τα αναδείξει περισσότερο – θα έπρεπε να είναι πρώτα-πρώτα. Επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης για το πώς προχωράμε, είναι καιρός το 86, καθώς και το 90 που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, και το 101Α που αφορά τις Ανεξάρτητες Αρχές, είναι απαραίτητο αυτά να προχωρήσουν».

«Πρόβλημα είναι και το Σύνταγμα, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορεί η Βουλή και μόνο η Βουλή να αποφασίζει αν θα διωχθεί ένας υπουργός» ανέφερε. Μάλιστα, ο Νίκος Αλιβιζάτος προχώρησε σε ιδιαίτερα αυστηρή διατύπωση για το ισχύον καθεστώς, επισημαίνοντας: «Σας διαβεβαιώνω ότι με αυτό το σύστημα όπου μόνο η Βουλή – το οποίο είναι πολιτικό σώμα – αποφασίζει αν υπάρχει ποινική ευθύνη ή όχι, δηλαδή κινεί τη διαδικασία μόνον η Βουλή, είναι η χώρα μας έναν αιώνα πίσω».

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου προειδοποίησε επίσης πως χωρίς ουσιαστική δικαστική εμπλοκή στη διαδικασία διερεύνησης ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται: «Αν δεν συνειδητοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να υπάρξει δικαστική εμπλοκή, θα μείνουμε έναν αιώνα πίσω και ο κόσμος θα διαμαρτύρεται ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη».