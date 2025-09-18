Νίκος Ανδρουλάκης: Αν ο λαός βγάλει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα θα έχουμε πολιτική αλλαγή

«Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση που το έργο της θα είναι μία απ’ τα ίδια: ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή για όλες τις πολιτικές εξελίξεις στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, το μεσημέρι της Πέμπτης (18.9.25).

«Τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας εμφατικά:

«Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει με ακριβά ενοίκια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με τη δημόσια παιδεία να παρακμάζει και τη δημόσια υγεία -που εμείς τη φτιάξαμε και σήμερα ο πολίτης βλέπει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει στο τέλος την πολιτική αλλαγή».

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε, επικρίνοντας έντονα τον πρωθυπουργό, πως προέτρεψε τους βουλευτές του να πάνε σπίτια τους, να μην ψηφίσουν εκτός από τις επιστολικές ψήφους όσων εμπιστευόταν και να μείνουν 7 μέσα στην αίθουσα για να τη γλιτώσει ο Αυγενάκης με τον Βορίδη και να μην διερευνήσει η δικαιοσύνη. «Αυτός ο άνθρωπος θέλει τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός; Όχι, τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε τους κύριους άξονες του σχεδίου σε βάθος τετραετίας που ανέπτυξε στη ΔΕΘ τονίζοντας ότι είναι «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος, που αποτελεί μεγάλο στοίχημα για να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Με γενναίες πρωτοβουλίες για να υπάρχει διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία, αξιολόγηση, αλλά και μονιμότητα. Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για τα εργασιακά, για το πώς η Ελλάδα θα αναπτυχθεί οικονομικά ώστε οι άμεσες ξένες επενδύσεις να μην αφορούν το ξεπούλημα της ελληνικής γης. Σήμερα 1 στα 2 ευρώ που έρχονται από το εξωτερικό, είναι για real estate, κάτι που θεωρούμε αντεθνικό και αντιαναπτυξιακό. Δεν μπορεί εσαεί να βασίζονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας και των ιδιοκτησιών χιλιάδων Ελλήνων».

«Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει»

Ως προς το δημοσιονομικό σκέλος , ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πώς τα μέτρα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ.

«Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει. Είναι πρώτη φορά που πάει αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα, κάποια σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή μιας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Ο 13ος μισθός είναι 1,27 δισ., αλλά το πραγματικό κόστος είναι 750 εκατομμύρια και αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία, τα έδωσε η κυβέρνηση στη Βουλή επίσημα. Επτακόσια πενήντα εκατ. είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε, η διαφορά, 1,27 δισ. είναι το μικτό. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψηφίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι λέμε; Καταρρέει το δημόσιο διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια, δεν θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να στηρίξουμε τον δημόσιο τομέα και με αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ και όχι από τους κομματικά διορισμένους της κυβέρνησης και με 13ο μισθό.

Επιπλέον μιλήσαμε για νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το ποσό είναι 540 εκατομμύρια. Οι συντάξεις χηρείας, 100 εκατομμύρια. Για τις παρεμβάσεις μας στον ΦΠΑ των προϊόντων που είπαμε -όλα μαζί- είναι 150 εκατομμύρια».

Ειδικά για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε στην κριτική της κυβέρνησης, ότι δεν γίνεται. «Έρχεται και αλλάζει τους συντελεστές σε κάποια νησιά, ενώ όπως διατυμπανίζει δεν… περνά η μείωση στα προϊόντα. Αυτό δεν είναι παράλογο;», είπε

«Ας θυμηθεί ο κ. Μητσοτάκης τι έλεγε για τον ΦΠΑ που δεσμευόταν ως αξιωματική αντιπολίτευση να μειώσει. Ας θυμηθεί και άλλες δεσμεύσεις του για τον νόμο Κατρούγκαλου, για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος ο αναξιόπιστος» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει τα ολιγοπώλια να είναι οι σύμμαχοί της και εξήγησε επιπλέον: «Η κυβέρνηση στηρίζει τον προϋπολογισμό της στους έμμεσους φόρους, διότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που για κάθε ένα ευρώ άμεσων φόρων, εισπράττει 1,5 ευρώ έμμεσων φόρων».

Για τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για κοροϊδία της αντιπολίτευσης και του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

«Μας λέει ότι η επένδυση συνεχίζεται, ενώ ξέρουμε ότι με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει παγώσει και “σκοτώνεται” δημοσίως και με την Κύπρο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;» αναρωτήθηκε.

Ερωτηθείς για τη σύνδεση εκ μέρους του πρωθυπουργού της άρσης του casus belli με την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, ήταν κατηγορηματικός:

«Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πρόγραμμα SAFE. Θα σας πω τον λόγο: Συνεδριάζει αύριο το πρωί η τουρκική Εθνοσυνέλευση κι έχουμε άρση του casus belli. Μπαίνει η Τουρκία στο SAFE, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή άμυνα στα δικά της παιχνίδια και μετά από ένα-δύο χρόνια έχουμε ξανά casus belli. Ποιος κέρδισε; Εμείς ή η Τουρκία; Και να το πω κι αλλιώς; Δηλαδή αυτή μόνο είναι η προϋπόθεση του κ. Μητσοτάκη, αν φτάσει στο σημείο που εγώ διαφωνώ; Η λύση του Κυπριακού δεν είναι; Τι θα πούμε στους Κύπριους αδελφούς, τι θα πούμε; Ότι υπάρχει ο Αττίλας, αλλά εμείς συζητάμε και επιτρέπουμε και δεν βάζουμε βέτο στην Τουρκία;»

«Ήταν μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ»

Τέλος, σχολίασε δηκτικά την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία:

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal”. Για εμένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».