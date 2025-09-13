Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Ανάγκη για επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης και ενοποίηση του παραλιακού μετώπου»

«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο: να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων», τόνισε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Λίγες ώρες πριν κεντρική ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, μιλώντας για όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, ώστε να δοθούν παραπάνω ευκαιρίες στους νέους και να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε και για τη Θεσσαλονίκη, για την οποία προτείνει να επεκταθεί το μετρό να γίνει ανάπλαση της ΔΕΘ με μητροπολιτικό πάρκο και πολύ πράσινο, τα οποία θα βελτιώσουν την ζωή των μόνιμων κατοίκων. Μέσα στα έργα αναβάθμισης, ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπεριέλαβε και την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της συμπρωτεύουσας.

«Τα Βαλκάνια είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο: να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων. Γι’ αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, με πολύ πράσινο, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα όπως είναι η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.

Η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα γιατί υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει προοπτική» είπε αρχικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχετικά με τα εργασιακά, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την έρευνα στις νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστεύσουν.

«Και, φυσικά, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές. Γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από την Κεντρική και από τη Δυτική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα και θα δώσει θέσεις εργασίας στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού, για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειές τους», συνέχισε.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το νέο σχεδιασμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Εμείς εξαρχής, για να πούμε τα πράγματα ως έχουν, είχαμε τη θέση της ήπιας ανάπλασης, με ήπιες δομές και με πολύ πράσινο. Είναι πολλά στρέμματα που, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων των κατοίκων της πόλης προς το καλύτερο. Αυτή ήταν η θέση μας, δεν άλλαξε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σταθερά και στο ζήτημα της συμμετοχής των φορέων της πόλης, είναι ιστορικό ζήτημα αλλά και πρακτικό για να έχουν άμεση συμμετοχή στον τρόπο που θα λειτουργεί αυτός ο χώρος τις επόμενες δεκαετίες προς όφελος της πόλης».

