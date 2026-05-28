Πολιτική

ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Η dream team του Αλέξη Τσίπρα και ο νέος ρόλος του Διονύση Τεμπονέρα

Την ομάδα των 5 θα πλαισιώνουν κι άλλα πρόσωπα, περίπου 4 με 5, τα οποία θα βρεθούν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για να επικοινωνήσουν τις αρχές του νέου κόμματος
H dream team του Αλέξη Τσίπρα
Θεώνη Κουφονικολάκου, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου είναι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν σε πρώτη φάση τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό εγχείρημά του και αναλαμβάνουν την επικοινωνία του κόμματος «ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Κεντρικό ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου, δικηγόρος, η οποία αναλαμβάνει και εκπρόσωπος τύπου της «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Οι υπόλοιπο 4 τοποθετούνται ως αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου.

Την ομάδα των 5 θα πλαισιώνουν κι άλλα πρόσωπα, περίπου 4 με 5, τα οποία θα βρεθούν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά σε πρώτη φάση – και μέχρι να αποκτήσουν εμπειρία – δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Ανάμεσα σε αυτή την ομάδα πιθανότατα θα βρίσκεται και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος έδωσε το παρών και στην παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη. 

Η golden team

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος και έχει διατελέσει επί οκτώ χρόνια Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ υπήρξε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Στο έργο της έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων, την αντιμετώπιση της βίας και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών, με ενεργό παρουσία σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ευάλωτων ομάδων.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου
Ο Κώστας Καρπουχτσής είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 2007 στον χώρο της επιχειρηματικής υποστήριξης και της ανάπτυξης.

Ο Κώστας Καρπουχτσής
Ο 30χρονος Γιώργος Μπαλατσούκας είναι δικηγόρος – ποινικολόγος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις ποινικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ενώ διαθέτει και συνδικαλιστική εμπειρία από τα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Ο Γιώργος Μπαλατσούκας
Ο Νίκος Νυφούδης έχει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο University of Portsmouth. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα νεολαίας και έχει διατελέσει βουλευτής με το Ποτάμι, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης και των εξαγωγών, με έντονη παρουσία και στην αρθρογραφία.

Ο Νίκος Νυφούδης
Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο ποινικό και οικονομικό δίκαιο, με εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικής ευθύνης, εγκλημάτων κατά περιουσίας αλλά και αστικού δικαίου.

Η Άννα Παπαδοπούλου
Έχει διατελέσει τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έως τον Απρίλιο του 2026, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί σε μέσα ενημέρωσης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

