Νίκος Ανδρουλάκης για πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στον ΠΑΟΚ», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους οικείους των θυμάτων και στην «οικογένεια» του Δικέφαλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το πολύνεκρο δυστύχημα-σοκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026) στη Ρουμανία και κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όλοι είναι Έλληνες, νεαροί σε ηλικία, που ταξίδευαν από την Κατερίνη στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026).