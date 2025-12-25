Νίκος Ανδρουλάκης και ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για εξόρμηση πόρτα – πόρτα: Σε εγρήγορση ακόμα και τις γιορτές

Μπορεί τυπικά η χώρα να απέχει πολύ χρονικά από τις επόμενες εθνικές εκλογές, στο ΠΑΣΟΚ όμως φαίνεται ότι εννοούσαν όσα έλεγαν περί …εκλογικής ετοιμότητας. Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ακόμα και στη χριστουγεννιάτικη δήλωσή του, όταν άκουσε τα κάλαντα στην Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να στείλει σαφή μηνύματα τόσο επιτιθέμενος εμμέσως κατά της ΝΔ, όσο και εξηγώντας την προσπάθεια του δικού του κόμματος να επανακτήσει την εμπιστοσύνη που είχε άλλοτε με τους πολίτες.

«Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ πολλών άλλων, παρατηρώντας ότι με τις ανισότητες να αυξάνουν και τις ευκαιρίες για τη νέα γενιά να λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο, το πιο καταρτισμένο και πάντως κρίσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, εξακολουθεί να την εγκαταλείπει, διεκδικώντας μία καλύτερη ζωή και πάντως περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, στο εξωτερικό.

«Η κοινωνία θέλει να εμπιστευθεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα τόσο η μείωση των ανισοτήτων και η προσφορά ευκαιριών στη νέα γενιά, όσο και η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων της κοινωνίας, με τρόπο τέτοιον, ώστε να βρίσκει ο καθένας τον εαυτό και τη λύση στο πρόβλημά του, μέσα στο συνολικό πρόγραμμα του κόμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν στην Αθήνα και μία – σχεδόν παράλληλη με αυτή στην επαρχία – εξόρμηση πόρτα-πόρτα, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στις τοπικές εκδηλώσεις να πυκνώνει όλο και περισσότερο. Αρχής γενομένης από την προηγούμενη Δευτέρα και την ομιλία του στο Μοσχάτο, όπου περπάτησε στην αγορά της περιοχής και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες, το μοντέλο αυτό θα υιοθετηθεί και θα λάβει χαρακτήρα οργανωμένων όσο και τακτικών εκδηλώσεων το διάστημα αμέσως μετά από τις γιορτές. Αιτία, τα πολύ άσχημα δημοσκοπικά αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο, που τυγχάνει όμως να στεγάζει περί την μισή Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να ανασκουμπωθούν και τα συνεδριακά όργανα, καθώς σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Συνέδριο του κόμματος θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο, ήτοι σε τρεις μήνες από σήμερα. Και ενώ τα στελέχη του κόμματος δίνουν ήδη τον δικό τους αγώνα, αφού παραδοσιακά τα κομματικά συνέδρια είναι και ένα πεδίο δόξης λαμπρό για μία επίδειξη δύναμης, το ίδιο θα κάνουν οι επιμέρους γραμματείες συνεδρίου, με στόχο αφενός τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού συνεδρίου, που θα παράγει αποφάσεις, αφετέρου την αποστολή σαφούς και εμπράγματου μηνύματος ως προς τη στάση του κόμματος για τη διεύρυνσή του και την ‘γραμμή’ του ενόψει εκλογών. Μία γραμμή που σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, καλό θα είναι να υπηρετήσουν όλοι με ζέση, αφού μόνο κερδισμένος θα βγει και ο χώρος, αλλά και η χώρα με την τελική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά…