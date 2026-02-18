Νίκος Ανδρουλάκης: «Να προσέχουν τα στελέχη» – Δεν τίθεται θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μετεκλογικά

«Πρέπει τα στελέχη να προσέχουν». Αυτό ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη προς το εσωτερικό του κόμματός του, στο οποίο ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποια πολιτική διαφορετική προσέγγιση στην πραγματικότητα.

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στο Kontra, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε, για παράδειγμα, ότι «δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος», ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το εσωτερικό του κόμματός του, ενόψει συνεδρίου, αφού έχει να κάνει με την κατανομή των συνέδρων. Ο ίδιος μίλησε για απόφαση ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ» και επανέλαβε ότι στόχος τους είναι η πολιτική αλλαγή, απαντώντας τρόπον τινά στο ζήτημα που βάζει ξανά και ξανά περί σχετικού ψηφίσματος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε με νόημα πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο μεταφέρει το μήνυμα του στο κόσμο, τότε, στο τέλος του δρόμου, μπροστά στις κάλπες, οι πολίτες θα έχουν δύο επιλογές, η μία είναι να δώσουν μία τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και η δεύτερη να ψηφίσουν για πολιτική αλλαγή. «Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, στελέχη και κατατεθειμένες προτάσεις στη Βουλή, είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε, επιμένοντας πως στο τέλος, επιλέγοντας την πολιτική αλλαγή, οι πολίτες θα εμπιστευθούν ξανά το ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε, εξάλλου, ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει η ΝΔ είναι να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά, εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι η ΝΔ θα συγκυβερνήσει με την Ακροδεξιά, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πιστά στην απόφαση ότι δε θα συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι είμαστε η μόνη χώρα με τόσες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ίδιο πράγμα για τη ΝΔ, αλλά τελείως διαφορετικά για τα άλλα κόμματα. Θύμισε πόσες φορές έχουν πέσει έξω, κυρίως όμως παραπονέθηκε ότι είναι πάντα απέναντί του, είτε πρόκειται για εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, είτε για εθνικές κάλπες ή και ευρωεκλογές.

Στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόθεσή του, το κόμμα του να δώσει συναίνεση, αλλά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή, εξηγώντας ότι αν έδινε τώρα, στην επόμενη, η πλειοψηφία των 151 βουλευτών, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα μπορεί να γράψει κάθε άρθρο προς αναθεώρηση, όπως θέλει. «Σε αυτό διαφωνώ και ως μηχανισμό, για αυτό προτείνω την τροποποίηση και του άρθρου 110 του Συντάγματος», είπε, ώστε να χρειάζεται 180 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη Βουλή, και άρα ευρύτερη συναίνεση και στο ποια άρθρα θα μπουν στα υπό αναθεώρηση αλλά και πώς θα τροποποιηθούν σε δεύτερο χρόνο. Εν κατακλείδι, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στον διάλογο, θα έχει ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα, τι πρέπει να γίνει με το πολιτικό χρήμα, με την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνη, ή το άρθρο 16 κ.ο.κ, αλλά η συναίνεση θα δοθεί στην επόμενη Βουλή.

«Τώρα πολιτική δέσμευση με προτάσεις και σχέδιο και στην επόμενη Βουλή γράφουμε το άρθρο μαζί», είπε σχηματικά. Έφερε, μάλιστα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρωθυπουργικής αναξιοπιστίας, κατά τον ίδιο, το πώς χειρίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Θυμάστε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης τότε; Ότι αλλάζει το άρθρο για να μην πηγαίνουμε σε πρόωρες εκλογές αλλά μένει το πνεύμα του άρθρου περί ευρύτερης συναίνεσης στον ΠτΔ. Και ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που καταπάτησε το πνεύμα του άρθρου από το 1974 ως σήμερα επιλέγοντας έναν βουλευτή του για ΠτΔ. Άρα, γιατί να τον εμπιστευτούμε στην πρώτη Βουλή;» αναρωτήθηκε.

Ευθύνες απέδωσε αποκλειστικά στη ΝΔ και για την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση, παρά την φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου. «Έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια, έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και, επειδή ένα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας στον αντίποδα ότι «φταίει η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά» και πως όλα τα υπόλοιπα είναι προπαγάνδα. Όσο για τον Γιάννη Παναγόπουλο, θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική του ταυτότητα, εωσότου κριθεί αν είναι αθώος ή ένοχος, ενώ έθεσε θέμα θητειών σε διάφορες δημόσιες θέσεις. «Πρέπει να υπάρξουν θητείες. Αυτό θα είναι μία σοβαρή μεταρρύθμιση για να έχουμε μια ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία. Όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς, γίνονται κλειστά συστήματα εξουσίας» ανέφερε με νόημα.