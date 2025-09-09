Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτή η παράδοση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι μία ευκαιρία διαλόγου, συζήτησης, αλλά και παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά».

«Δέσμευσή μου είναι πως το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης. Διότι η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Αντ’ αυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρητα ύψη οδηγώντας σε έλλειμα ανταγωνιστικότητας. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε καθαρές απαντήσεις αλλά μια μικροδιαχείριση, που προχθές πήρε σάρκα και οστά σε ένα λόγο χωρίς απαντήσεις και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο».

Και πρόσθεσε: «Εμείς σας καλέσαμε σήμερα εδώ διότι ο διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της παραγωγής είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, την Ελλάδα που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες, τον πακτωλό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πως μπορούμε μαζί να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο πρόσωπό σας βλέπω αξιόπιστους συνομιλητές. Μπορούμε με πολιτική αλλαγή να σχεδιάσουμε με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προοδευτικό προσανατολισμό το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού».