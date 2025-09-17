Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Νίκο Δένδια να δηλώνει αμέσως μετά τη συνεδρίαση πως: «Το νομοθέτημα για την αγορά της 4ης φρεγάτας τύπου Belh@rra που θα φέρει το όνομα “Θεμιστοκλής” είναι έτοιμο και θα προωθηθεί σήμερα στη Βουλή».

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δημοσιογράφους.

«Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ» είπε ο κ. Δένδιας. Στο ΚΥΣΕΑ έγινε η παρουσίαση και της τέταρτης φρεγάτας. «Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς τέταρτη φρεγάτα. Είναι τέταρτη φρεγάτα Belharra Standard 2++» με αυξημένες δυνατότητες είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.