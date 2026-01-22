Νίκος Δένδιας σε Τουρκία: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων, μη αποδεκτό το casus belli

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο συνιστά μονομερές και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κυριαρχίας της Ελλάδας, χωρίς να προσδιορίζει τον χρόνο άσκησής του. «Το πότε θα το κάνουμε είναι στάθμιση εθνικού συμφέροντος», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

Σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) στο OPEN, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα «δεν διεκδικεί και δεν απειλεί», αλλά δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. «Δεν μπορούν να πετύχουν να σιγήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν αποδέχεται την επιβολή του «δικαίου του ισχυρού» και «δεν είναι ανίσχυρη».

Ειδική αναφορά έκανε στο casus belli, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδεκτό. Όπως υπογράμμισε, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ρητά το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. «Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ούτε με τον κ. Χακάν Φιντάν ούτε με κανέναν. Είναι μονομερές δικαίωμα. Σε διπλωματική συζήτηση αυτό δεν μπορεί να τεθεί έτσι», ανέφερε.

Τι λέει για τα σενάρια περί «προσωπικής ατζέντας»

Αναφερόμενος σε σενάρια που διακινούνται στην Τουρκία περί «προσωπικής ατζέντας», με βλέψεις για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τα χαρακτήρισε μη σοβαρά, τονίζοντας ότι η παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν απαντά σε αντίστοιχες συζητήσεις για τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «γιατί είμαστε σοβαροί».

Ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η χώρα τηρεί ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά, με ευρύτερη πολιτική συναίνεση, ενώ επανέλαβε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς όμως εκπτώσεις σε ζητήματα κυριαρχίας. «Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις, η σταθερότητα και η διαχρονικότητα των θέσεών μας», σημείωσε.

Για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Μιλώντας για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε ότι ο διάλογος με την Άγκυρα δεν μπορεί να σημαίνει σιωπή απέναντι σε απειλές και διεκδικήσεις. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα απαντά «επαρκώς», στη βάση καθαρών εθνικών –και όχι κομματικών– γραμμών. Επεσήμανε δε ότι δεν πρέπει να επιτρέπει στην Τουρκία την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να επιβάλει σιγή ή να διατηρεί σε ισχύ το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Υπογράμμισε, τέλος, ότι προσόν της ελληνικής στάσης είναι η ηρεμία, η σταθερότητα και η διαχρονικότητα των θέσεων, σημειώνοντας πως πρόκειται για ενιαία εθνική γραμμή που η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να τηρεί.

Τι είπε για Σαμαρά και Καραμανλή

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Όπως ανέφερε, έχει υπηρετήσει και τους δύο, συνομιλεί μαζί τους και σέβεται απεριόριστα τις απόψεις τους, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία με τον κ. Σαμαρά παραμένει ανοιχτή. «Δεν είμαι αυτός, ο οποίος δεν θα συνομιλώ με τον πρωθυπουργό που υπηρέτησα, είτε λέγεται Σαμαράς είτε Μητσοτάκης» επεσήμανε.

«Υπερασπίζομαι το έργο μου»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κλήθηκε να σχολιάσει και την έμμεση κριτική που δέχεται από τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως ανέφερε, υπερασπίζεται το έργο του ίδιου και της κυβέρνησης «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», σημειώνοντας ότι οι μετρήσεις καταγράφουν υψηλή αποδοχή στον τομέα της Άμυνας, ενδεχομένως και λόγω της πληρέστερης επικοινωνίας του έργου αυτού. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ρόλος του υπουργού Άμυνας –όπως και του υπουργού Εξωτερικών– είναι κατεξοχήν θεσμικός και βαρύς, καθώς «οφείλει να μιλά εξ ονόματος μιας χώρας και όχι ενός κόμματος», κάτι που, όπως είπε, επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς.

Για τα σενάρια διαδοχής

Αναφερόμενος ειδικά στα σενάρια διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Δένδιας υιοθέτησε χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι η προσωπική του διαδρομή από τα παιδικά του χρόνια στην Κέρκυρα έως σήμερα συνιστά ήδη πλήρη εκπλήρωση των φιλοδοξιών μιας ζωής. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί», είπε.

Διεθνείς εξελίξεις και Ντόναλντ Τραμπ

Ερωτηθείς για το αν η τακτική του προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να ενθαρρύνει τον Τούρκο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας εκτίμησε πως ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιβάλλει ένα νέο δόγμα. Ούτως ή άλλως «η πατρίδα μας και η πολιτική της δεν ετεροπροσδιορίζονται. Έχουμε μια πολύ καθαρή θέση και την Ατζέντα 2030. Όποιος σκεφτεί ότι μπορεί να μας επιβάλλει κάτι άλλο, θα πρότεινα να το σκεφτεί 2 και 3 φορές», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην προτροπή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, «να τα βρουν» η Ελλάδα με την Τουρκία, σημείωσε πως οι ΗΠΑ γνωρίζουν μέχρι που μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και τι να αποδεχθεί. «Νομίζω ότι οι ΗΠΑ ξέρουν πολύ καλά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Το τελευταίο που θα ήθελε η Ουάσιγκτον είναι αναταραχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε.