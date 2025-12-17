Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα πάω μέχρι τέλους τον νομικό αγώνα που άρχισα»

Για την επίθεση που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025), σε μπαρ στο Στρασβούργο, μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του ευρωβουλευτή και δεν σκοπεύει να κάνει πίσω.

Στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» μίλησε το απόγευμα την Τετάρτης ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, και περιέγραψε το περιστατικό κατά το οποίο έπεσε θύμα επίθεσης από τον ευρωβουλευτή.

«Διασκεδάσαμε σε μπαρ γνωστό εδώ της περιοχής του Στρασβούργου, και μισή ώρα μετά εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την δική του παρέα και τους συνεργάτες του. Κάποια στιγμή θέλησα να φύγω, βάζω το μπουφάν μου και όπως πέρασα δίπλα του συνειδητοποίησα ότι κάποιος μου βάζε τρικλοποδιά.

Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι το έκανε ο ευρωβουλευτής, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα. Έλεγε αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών. Τότε του είπα “μην τολμήσεις να με ξανά ακουμπήσεις“. Αυτός μου είπε “πάμε έξω να λογαριαστούμε“, αλλά δεν πίστεψα ποτέ ότι ο άνθρωπος αυτός θα με χτυπήσει.

Του είπα “πάμε έξω, εγώ θα φύγω και εσύ κάνε ό,τι θέλεις”. Όταν περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και έπεσα κάτω. Είναι λογικό είναι 2 μέτρα και 130 κιλά. Τότε του είπα “τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, τι ακριβώς κάνεις;“», περιέγραψε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος πρόσθεσε λέγοντας: «Επέστρεψα στην αίθουσα του μπαρ και ενημέρωσα τους συναδέλφους τι έγινε και βγήκαμε όλοι έξω. Εκεί ο Νίκος Παππάς άρχισε να το ξανά σκέφτεται και να είναι απολογητικός, αφού με είχε “λούσει” πρώτα με διάφορους χαρακτηρισμούς. Μου έλεγε “πώς είσαι έτσι;” και σχολίαζε την εμφάνισή ου, λες και πρέπει να είμαι και εγώ 2 μέτρα, ίσα με τον ίδιο. Το χτύπημα ήταν αλήθεια αναίτιο δεν τον έχω πειράξει ποτέ. Ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα.

Μετά μου έστειλε απολογητικά μηνύματα στο Whatsapp, τα οποία στη συνέχεια έσβησε. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Τρικυμία εν κρανίω μου κάνει ο συγκεκριμένος. Εγώ όφειλα να το καταγγείλω στην γαλλική αστυνομία, πράγμα που έκανα σε αστυνομικό τμήμα της Αλσατίας. Περιέγραψα ακριβώς τι συνέβη, με κράτησαν περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, υπέγραψα και έχουν κινηθεί εναντίον του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο Νίκος Παππάς πλέον αναζητείται, δεν ξέρω αν κρύβεται και τι θέλει να κάνει. Μένει στο ξενοδοχείο που μένουμε κι εμείς».

Στη συνέχεια περιέγραψε: «Εγώ ήθελα να πάρω όλα τα θεσμικά μέτρα για να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Δεν θα μείνω στην Γαλλία, θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες πολίτες, η ελληνική δικαιοσύνη θα μας κρίνει. Αρχικά θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω να με ξανά πλησιάσει γιατί είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει τον θυμό και την οργή του.

Στην προκειμένη ήταν και αδικαιολόγητα. Δεν τσακωθήκαμε, δεν ειπώθηκε τίποτα, που και πάλι δε δικαιολογείται, αλλά δεν προηγήθηκε κάτι. Δεν κατάλαβα γιατί με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού αλλά σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήθελε να μου αφήσει σημάδι. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα από αυτά βέβαια, εγώ απλά εξηγώ τι έγινε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε μπροστά στον κόσμο ότι “παραφέρθηκα και τον χτύπησα“. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει και γιατί το έκανε. Θα ήθελα να μας ακούει να, όχι να μου ζητήσει συγγνώμη, θα ήθελα να βελτιώσει την συμπεριφορά του. Παραμένει εν ενεργεία ευρωβουλευτής, και εκπροσωπεί την Ελλάδα, παρόλο που διεγράφη από το κόμμα του».

Και τόνισε: «Μετά το περιστατικό μου έστειλε 2 μηνύματα και 3 λεπτά μετά τα έσβησε. Τα έχω κρατήσει. Και τηλέφωνο με πήρε, μου έκανε 6 κλήσεις. Δεν θέλω να τον ακούσω. Θα τον δω αν τον δω στην αίθουσα του δικαστηρίου εδώ και στην Ελλάδα. Τον παρακαλώ να μην εμφανιστεί μπροστά μου ξανά και θα φροντίσω κι εγώ να μην εμφανιστώ ξανά μπροστά του.

Σήμερα το πρωί πέρασε από την αίθουσα του ξενοδοχείου που τρώγαμε πρωινό. Ήθελε να με χαιρετήσει και του είπα ότι καλό θα ήταν να φύγει από μπροστά μου. Του είπα ότι “αφού δεν φεύγεις εσύ, θα φύγω εγώ” και έφυγα. Έχει δημιουργήσει φόβο. Ήρθαμε στο Στρασβούργο για δουλειά, όχι για τον στολισμό».

Αναφορικά με την στήριξη που δέχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Επικοινώνησε μαζί μου ο Σωκράτης Φάμελλος και θα κάνουμε μία τηλεφωνική κλήση. Δέχτηκα πολλά τηλέφωνα, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, φίλους, συναδέλφους και πολιτικούς. Ωστόσο όλα αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει ο ίδιος να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι παιδί, είναι 36 ετών, προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του γιατί σπουδάζει και νομικά. Πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν ταιριάζουν σε έναν άνθρωπο, σε έναν πολίτη. Πόσο μάλλον συμπεριφορά για έναν αθλητή που είναι ο ίδιος.

Δεν είναι αργά να αλλάξει ένας άνθρωπος. Μπορεί να αναλογιστεί και να βελτιώσει τον εαυτό του. του δίνεται καλή ευκαιρία για αναστοχασμό για να σταματήσει να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα που άρχισα, θα πάμε μέχρι τέλους και θα του αποδείξω ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι του “καπνίσει” σε αυτή την ήπειρο, όχι απλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη», κατέληξε.