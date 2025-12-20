Νίκος Γιαννόπουλος για τον ξυλοδαρμό του από τον Νίκο Παππά: «Όποιος με αποκαλεί μέθυσο θα βρεθεί στα δικαστήρια»

Με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο να διαψεύδει ρητά το γεγονός ότι ήταν μεθυσμένος, όπως άφησε να εννοηθεί ο Νίκος Παππάς, όταν δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε δικαστική διαμάχη, αναφερόμενους σε όλους όσοι τον αποκαλούν «προκλητικό» ή «μέθυσο».

Ο Νίκος Παππάς «με γρονθοκόπησε πισώπλατα» επανέλαβε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος αναφορικά με την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Νίκος Παππάς του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε έξω από κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο. «Ο κος Παππάς λέει “τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα”. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα», είχε αναφέρει ο ίδιος.

Σε νέα του ανάρτηση στο facebook, ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει στις δικαστικές αίθουσες, αναφερόμενος σε όλους όσους τον αποκαλούν «προκλητικό» και άλλα, μετά την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε από τον εν ενεργεία βουλευτή Νίκο Παππά.

Όπως γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: «Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».