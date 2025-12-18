Νίκος Παππάς: Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε – «Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, ήταν πισώπλατο χτύπημα»

Την στιγμή της επίθεσης που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά, περιέγραψε λεπτομερώς ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, εξηγώντας ότι δεν έχει προηγούμενα με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος αναίτια του προκάλεσε ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025), γύρω στις 23:30 σε μπαρ του Στρασβούργου όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες. Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, μαζί με συναδέλφου του σε δημοσιογραφική αποστολή, έπιναν το ποτό τους στο μαγαζί. Μισή ώρα αργότερα, στον ίδιο χώρο βρέθηκε και ο Νίκος Παππάς μαζί με συνεργάτες του, και λίγο μετά σημειώθηκε το περιστατικό με την επίθεση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Νίκος Γιαννόπουλος: «Βρέθηκα με άλλους συναδέλφους στο Στρασβούργο για να καλύψουμε την τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το βράδυ της Τρίτης, είχαμε πάει σε ένα μπαρ κοντά στο ξενοδοχείο που μέναμε. Ο Νίκος Παππάς ήρθε στο μπαρ που ήμασταν, εγώ είχα πιει μπύρα χωρίς αλκοόλ.

Γύρω στις 23:30 πήγα να φύγω και κάποιος μου έβαλε τρικλοποδιά και είδα ότι ήταν αυτός και του είπα “μην τολμήσεις να ξανακουμπήσεις” και μου απάντησε “πάμε έξω“. Και ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Έπεσα κάτω και άρχισα να ουρλιάζω “τι κάνεις είσαι εν ενεργεία βουλευτής” του είπα».

«Γύρισα και ενημέρωσα τους συναδέλφους και όταν βγήκαμε έξω όλοι μαζί, άρχισε να κάνει υποτιμητικά σχόλια όπως “πώς να μη σε βαρέσω έτσι όπως είσαι”. Μετά με πήρε τηλέφωνο και έστειλε μηνύματά για να δηλώσει “μεταμέλεια” και “να τα βρούμε”. Άλλα τα έσβησε αμέσως. Δεν απάντησα στο τηλέφωνο» συνέχισε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Την επόμενη μέρα μετά το σκηνικό, Νίκος Παππάς φαίνεται ότι προσπάθησε να προσεγγίσει τον δημοσιογράφο, όπως περιέγραψε ο Νίκος Γιαννόπουλος: «Το επόμενο πρωί, ο ευρωβουλευτής προσπάθησε να κάτσει δίπλα μας και του είπα “ή εσύ ή εγώ”. Εγώ έφυγα από το τραπέζι».

Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος τόνισε: «Δεν έχω προηγούμενα, έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους» ανέφερε επίσης και πρόσθεσε: «Δεν ανταλλάξαμε κουβέντες πριν από την επίθεση και δεν θα έχω και άλλη επαφή μαζί του μέχρι να βρεθούμε στα δικαστήρια. Κατέθεσα μήνυση, κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, δεν εντοπίστηκε».

«Αρκετά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Εμένα με ενόχλησε το χτύπημα αυτό καθαυτό και ότι ήρθε πισώπλατα. Ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι» κατέληξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ –διεγράφη με το που έγινε γνωστή η επίθεση κατά του δημοσιογράφου– φέρεται πως φυγαδεύτηκε μέσω της Γερμανίας στην Αθήνα ώστε να γλιτώσει το αυτόφωρο καθώς μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στο μπαρ, ο Νίκος Γιαννόπουλος του έκανε μήνυση.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το επεισόδιο, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε τα όσα έκανε και ισχυρίστηκε πως αντέδρασε λανθασμένα στην δράση – πρόκληση του δημοσιογράφου.