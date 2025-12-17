Νίκος Παππάς: Από τις ύβρεις και τα ηχητικά στη χειροδικία – Το χρονικό των προκλήσεων του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Η υπόθεση του Νίκου Παππά ξεπερνά κάθε προηγούμενο πολιτικής εκτροπής. Ένας εν ενεργεία ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαγράφηκε από την ευρωομάδα του κόμματός του μετά από επίθεση και γρονθοκόπημα δημοσιογράφου στο Στρασβούργο, μετατρέποντας έναν θεσμικό χώρο σε πεδίο τραμπουκισμού. Ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, διαδικασία που δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, βάζοντας τέλος στο αφήγημα της ατιμωρησίας.

Δεν ήταν η κακή στιγμή, ούτε ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Η βίαιη επίθεση και το γρονθοκόπημα του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο ήταν απλώς το αποκορύφωμα μιας μακράς αλυσίδας χυδαιοτήτων, ύβρεων, απειλών και θεσμικής εκτροπής που συνοδεύει εδώ και καιρό τον Νίκο Παππά. Από υβριστικά παραληρήματα στα social media και ηχητικά ντοκουμέντα με ωμές απειλές κατά πολιτών, μέχρι σεξιστικές επιθέσεις και δημόσιους τραμπουκισμούς, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει μετατρέψει την πρόκληση σε μόνιμη πολιτική πρακτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο, πήρε την απόφαση να θέσει εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή. Πλέον έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με αίτημα τη διαγραφή του.

Για την απόφασή του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, ενώ εξελίξεις αναμένονται και στους κόλπους της ευρωομάδας της Left στο Ευρωκοινοβούλιο.

Γρονθοκόπησε δημοσιογράφο στο Σταρσβούργο: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;»

Το τελευταίο περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππάς, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να έβαλε τρικλοποδιά στον Νίκο Γιαννόπουλο ο οποίος του απευθύνθηκε λέγοντάς του: «Μην με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ρώτησε τον Νίκο Παππά: «Τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια γύρισε στο μπαρ έχοντας χτυπήματα, για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, και τότε ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή καθώς και δύο μηνύματα στο WhatsΑpp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα (17.12.2025), ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρουσιάσει ως πολλά υποσχόμενο, έχει υπάρξει πρωταγωνιστής με μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό κατά καιρούς, έντονες αντιπαραθέσεις και σοβαρά ερωτήματα για τη θεσμική του στάση, τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στη δημόσια ζωή.

«Δολοφόνοι, παιδόφιλοι και βιαστές»

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Νίκος Παππάς είχε προκαλέσει σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ με υβριστική ανάρτηση στα social media, στην οποία χαρακτήριζε τη Νέα Δημοκρατία «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών και εθνικών βλαξ». Η ανάρτηση που συνόδευε παλαιότερο βίντεο του Χριστόφορου Ζαραλίκου, κατέβηκε λίγο αργότερα, ωστόσο είχε ήδη πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου υβριστικό παραλήρημα», ενώ σημείωσε ότι σε ένα «κανονικό κόμμα» ο ευρωβουλευτής θα είχε ήδη διαγραφεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, καταδίκασε τους χαρακτηρισμούς, αποστασιοποιούμενος ωστόσο από τη ρητορική της κυβέρνησης.

Απειλές κατά πολίτη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η δημοσιοποίηση ηχητικού ντοκουμέντου, στο οποίο ο Νίκος Παππάς ακούγεται να εξαπολύει χυδαίες ύβρεις και απειλές κατά πολίτη, με εκφράσεις που περιλαμβάνουν προσβολές, ύφος απειλητικό και αναφορές σε «φακέλωμα» και εκφοβισμό της οικογένειας.

Στο ηχητικό απόσπασμα ο Νίκος Παππάς ακούγεται να βρίζει κάποιον, λέγοντας:

«Αγράμματο σκουπίδι, άκουσε να δεις για το καλό σου. Πρόσεχε τι λες, πώς τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα ”πεϊνιρλί” στο σπιτάκι σου, είσαι φακελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα; Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι αγράμματο, απόβλητο της κοινωνίας; Που θα κλαίει η μάνα σου η βρομιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου, άμα θέλω. Τέλος πάντων. Πίστεψέ με, δεν θα τους αρέσει και πολύ. Και δεν είσαι και ο πιο συμπαθής από όλους. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου μη σου γα…», ενώ σε εκείνο το σημείο κόβεται το ηχητικό.

ΝΕΟ ΗΧΗΤΙΚΟ του #Παππα – ΕΜΕΤΙΚΟΣ ευρωβουλευτής του @syriza_gr ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ Έλληνα πολίτη: “Θα σε κλαίει η μάνα σου η βρωμιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου…”

Αλήθεια ρε πορδόμαγκα ποιος είναι ο κυρ Βαγγέλης από τον Πειραιά με τα βενζινάδικα; Μηπως ο μακαρίτης ο Ζαμπουνης;… pic.twitter.com/WgG1XioAgQ — Εθνική Ομάδα Μιμιδίων (@EOM_memes) August 19, 2024

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Ε, ρε ”πεϊνιρλί”. Ε, ρε, που θα φας ”πεϊνιρλάκι” εσύ, σκουπίδι. Φακελωμένε. Δεν ξέρεις τι ταυτοποίηση έχεις να φας και από ποιους. Εγώ, αγάπη μου, θα έρθω μόνο για το κατούρημα. Για να σε έχω στο βιντεάκι, να το στέλνω στη μάνα σου και να είναι περήφανη για τον λεβέντη γιο που έκανε. Και στον πεταμένο τον πατέρα σου, που θα βλέπει τον γιο του να τον κατουράνε και θα πηγαίνει το βίντεο στις θείες, στα ξαδέρφια, στους φίλους και όπου γουστάρει, μόνο και μόνο για να βλέπουν τον ξεφτιλισμένο άντρα που κάνανε».

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν και γραπτά μηνύματα με ανάλογο περιεχόμενο και εκφράσεις πεζοδρομίου.

Επίθεση κατά Αστυνομικών

Στο ίδιο μοτίβο εντάσσεται και η επίθεση που είχε εξαπολύσει κατά αστυνομικών, προκαλώντας την αντίδραση της Ένωσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Αττικής, η οποία έκανε λόγο για «απύθμενο μίσος».

Τότε, η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ίδιος απάντησε μέσω Instagram με ειρωνικό ύφος. «Ο κόσμος καίγεται, πεθαίνει, μένει στο δρόμο και εσείς πετάτε χαρταετό…», είχε απαντήσει ο Νίκος Παππάς.

Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του έχει διατυπώσει και η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγγίρη, η οποία δημοσιοποίησε μηνύματα με σεξιστικό και υποτιμητικό περιεχόμενο, στα οποία ο ευρωβουλευτής φέρεται να υπαινίσσεται ότι η ίδια «χρησιμοποίησε το κρεβάτι της» για επαγγελματική ανέλιξη. Η καταγγελία συνοδεύτηκε από αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση για συστηματική προσβλητική συμπεριφορά και απαξίωση των θεσμών.

Ήσυχα Χριστινάκι»,, «ποια είσαι εσύ βρε γλυκούλα;», «κάπως έτσι.. αν ταυτίζεσαι»… Αυτές είναι κάποιες από τις ειρωνείες, τις σεξιστικές προσβολές και τα υποτιμητικά σχόλια που δέχτηκα από τον εκλεγμένο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος, όπως φαίνεται, έχει… pic.twitter.com/G6E3nOdNpf — Christina Tsiligkiri (@Tsiligkiri_Chri) August 19, 2024

«Ήσυχα Χριστινάκι», «ποια είσαι εσύ βρε γλυκούλα;», «κάπως έτσι.. αν ταυτίζεσαι»… Αυτές είναι κάποιες από τις ειρωνείες, τις σεξιστικές προσβολές και τα υποτιμητικά σχόλια που δέχτηκα από τον εκλεγμένο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος, όπως φαίνεται, έχει συνηθίσει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, υποβιβάζοντας και προσβάλλοντας κάθε γυναίκα. Με τον ίδιο τρόπο μίλησε και σε έναν αστυνομικό, δείχνοντας την ίδια περιφρόνηση προς τα Σώματα Ασφαλείας. Όλα αυτά επειδή τόλμησα να του επισημάνω την ανεπίτρεπτη και χυδαία συμπεριφορά του. Τα σχόλια που δημοσιοποιώ είναι για χάρη της αλήθειας.

Με θλίβει το γεγονός ότι ένας πρώην αθλητής επιλέγει να αμαυρώνει με αυτόν τον τρόπο τις αξίες του αθλητισμού.

Με θλίβει διπλά που ευτελίζει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη χιλιάδων Ελλήνων που τον ψήφισαν.

Ο κ. Παππάς αποδεικνύει ότι δεν ήταν μια μεμονωμένη υπέρβαση των ορίων, αλλά ότι η προσβολή και η απειλή είναι συνήθης πρακτική του. Ταιριαστό κομμάτι στο ψηφιδωτό του ΣΥΡΙΖΑ, που υποθάλπει τέτοιες συμπεριφορές, και έχει βρει άξιο συνοδοιπόρο τον κ. Πολάκη, που έσπευσε χθες να τον υπερασπιστεί δημόσια.

Τα συμπεράσματα δικά σας…», κατέληγε η πρόεδρος του ΣΕΦ στην ανάρτησή της.

Η κόντρα με τον Λιάγκα

Στον μακρύ κατάλογο επεισοδίων προστίθεται και η δημόσια κόντρα με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα, μετά από αναφορά του ονόματός του σε podcast, με τον ευρωβουλευτή να απαντά ειρωνικά μέσω Instagram, αναρτώντας παλαιότερο βίντεο του δημοσιογράφου και σχολιάζοντας «Συγγνώμη Γιώργο μου», σε μια κίνηση που πυροδότησε νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς, κατά τη διάρκεια ενός podcast με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Γιώργο Καραμίχο, είπε: «Σκέφτομαι αύριο μεθαύριο, αν κάνω παιδί με μία κοπέλα από το Ζαΐρ και μου βγει λίγο πιο μελαμψό, θα φοβάται να βγει από το σπίτι μην το δείρουν; Θα φοβάται μη γίνει γκέι; Θα φοβάμαι μην είναι δαχτυλοδεικτούμενο στο σχολείο ή βάλει τηλεόραση και το κράζει ο Μπέος; Ή άμα βγει χοντρό να το κράζει ο Λιάγκας; Με τρομάζει πολύ αυτή η ιδέα».

Το απόσπασμα αυτό, έπαιξε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος μάλιστα είπε ότι δεν γνώριζε ότι στο απόσπασμα αναφερόταν αυτό και μετά, είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Παππά.

«Τον καλώ δημόσια να ζητήσει συγγνώμη. Δεν απειλώ ούτε με μηνύσεις ούτε με αγωγές -δεν θέλω κανένα σχόλιο από κανέναν σας παρακαλώ πολύ- να ζητήσει συγγνώμη και να μου πει πότε κορόιδεψα έναν άνθρωπο που είναι χοντρός. Να βγει να μου το πει και να ζητήσει συγγνώμη.

Τέλος, ακόμη και στον αθλητικό χώρο, ο Νίκος Παππάς έχει απασχολήσει αρνητικά, όταν σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μπάσκετ πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι διαιτητή.

Ο λόγος; Διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση, με αποτέλεσμα να αποβληθεί άμεσα.