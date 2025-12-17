Πολιτική

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο – Τέθηκε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, ενώ αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από το κόμμα
Νίκος Παππάς
Νίκος Παππάς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μήνυση υπέβαλε ο δημοσιογράφος του News 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025) στο Στρασβούργο.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο, δέχτηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά, ο οποίος γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο στο κεφάλι ενώ ήταν σε μπαρ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σήμερα Τετάρτη, έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππά, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να έβαλε τρικλοποδιά στον Νίκο Γιαννόπουλο ο οποίος του απευθύνθηκε λέγοντάς του: «Μην με ξανά ακουμπήσεις».

Τότε, ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ ρώτησε τον Νίκο Παππάς: «τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια γύρισε στο μπαρ έχοντας χτυπήματα, για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, και τότε ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα (17.12.2025), ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Μήνυση

Μήνυση

Μήνυση

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
170
163
91
91
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά - «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»
«Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω» ξεκαθαρίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Νίκος Γιαννόπουλος
Μητσοτάκης για την Ακρινή Κοζάνης: «Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το χρονικό της επίθεσης και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
«Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο, νομίζω ο Νίκος Παππάς μου κρατά κακία για ένα άρθρο που είχα γράψει όταν ήταν μπασκετμπολίστας πριν8 χρόνια» αναφέρει στη μήνυσή του ο Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Παππάς και Νίκος Γιαννόπουλος
Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου - Η γραβάτα με τις φρεγάτες και το γούρι για το 2026
Την παράσταση «έκλεψε» ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα την φορέσει στην παραλαβή τους
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου 31
Newsit logo
Newsit logo