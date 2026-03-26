Νίκος Παππάς: Το Ευρωκοινοβούλιο ήρε την ασυλία του για δηλώσεις σε βάρος του Βαγγέλη Περρή

Την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από σχετικό αίτημα του Αρείου Πάγου, σε υπόθεση που συνδέεται με δηλώσεις του σε βάρος του δημοσιογράφου Βαγγέλη Περρή πριν από τις ευρωεκλογές.

Ο Νίκος Παππάς είχε χαρακτηρίσει τον δημοσιογράφο «γιουσουφάκι του μιζαδόρου μακαρίτη του Θέμου». Ο Βαγγέλης Περρής είχε ζητήσει από τον ευρωβουλευτή και πρώην μπασκετμπολίστα να ανασκευάσει, γιατί διαφορετικά θα κινηθεί νομικά, κάτι που τελικώς έπραξε.

Την περασμένη Τρίτη (24.03.2026) η επιτροπή JURI υπερψήφισε την έκθεση για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά, ομόφωνα με 20 ψήφους υπέρ, κάτι που να σημειωθεί πως είχε ζητήσει και ο ίδιος.

Σε δήλωσή του στα social media, ο Νίκος Παππάς ανέφερε ότι «έχω ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως». Σημειώνει δε ότι η υπόθεση αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά του προς τον Βαγγέλη Περρή πριν από τις ευρωεκλογές, όταν τον είχε αποκαλέσει «γιουσουφάκι», ενώ άφησε αιχμές και για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να ασχοληθεί με το ζήτημα.

«Είναι απορίας άξιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, την ώρα που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της απάντησής του. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να επεκταθεί περαιτέρω επί της ουσίας στην παρούσα φάση, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Ο ευρωβουλευτής κλείνει τη δήλωσή του τονίζοντας ότι συνεχίζει κανονικά την πολιτική του δραστηριότητα, «παραμένοντας προσηλωμένος στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία».

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά

«Σχετικά με τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας:

Έχω ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως.

Πρόκειται για μια δήλωση μου για τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή, πριν από τις ευρωεκλογές, κατά την οποία τον είχα αποκαλέσει «γιουσουφάκι». Είναι απορίας άξιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, την ώρα που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα.

Για το θέμα αυτό θα τοποθετηθώ αναλυτικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Συνεχίζω κανονικά τη δουλειά μου, παραμένοντας προσηλωμένος στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία.»