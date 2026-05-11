Αλέξης Τσίπρας: «Το ταξίδι της “Ιθάκης” συνεχίζεται, ή μήπως τώρα αρχίζει;» – Η γεμάτη υπονοούμενα ανάρτησή του

Ανάρτηση γεμάτη υπονοούμενα, ανέβασε το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) ο Αλέξης Τσίπρας στα social media, κάνοντας και πάλι αναφορά στο βιβλίο του «Ιθάκη» αλλά και στην ανταπόκριση του κοινού που έσπευσε για να δει από κοντά την παρουσίασή του βιβλίου του.

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του στο Χαλάνδρι και ενώ πλησιάζει ο καιρός για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους αναγνώστες της Ιθάκης, λέγοντας πως «το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως αρχίζει τώρα;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της “Ιθάκης”. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «Ιθάκη» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας», ανέφερε αρχικά.

«Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;», συνέχισε αφήνοντας υπονοούμενα πως οι εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης μπορεί να ήταν η προεκλογική επανεκκίνηση του Αλέξη Τσίπρα.