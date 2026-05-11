ΝΔ: Πέθανε ο πρώην βουλευτής, Χρήστος Φωτόπουλος

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Φωτόπουλος, σε ηλικία 98 ετών.

Την είδηση για την απώλεια του Χρήστου Φωτόπουλου γνωστοποίησε η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με την οποία εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστο Φωτόπουλο.

Γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

