Άγρια κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις υποκλοπές με φόντο τις εκλογές: Οι πρακτικές της κυβέρνησης θυμίζουν «πρακτικές συμμορίας»

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να έχουν αποφασίσει να είναι συνεχώς δίπλα στην κοινωνία, στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα της κυβερνητικής πολιτικής και αντιπροτείνοντας τους δικούς τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων των πολιτών, αυτό όμως καθόλου δε σημαίνει ότι θα υποστείλουν τη σημαία της σωστής λειτουργίας των Θεσμών.

Μόνο απαρατήρητα δε θα περνούσαν στο ΠΑΣΟΚ όσα είπε ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, ή ότι δεν μπορεί μία ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε ένα τέτοιο παρακράτος, «δείχνοντας» προς την κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία», σημειώνοντας μάλιστα ότι δε θα είναι μία απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, αλλά πάνω από όλα θα είναι πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της Δημοκρατίας στην χώρα μας.

Στο μεταξύ, με το όπλο παρά πόδα είναι στο ΠΑΣΟΚ, και με αφορμή τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ώστε να θελήσει να ανεβάσει το όριο της ψήφισης της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές του ΠΑΣΟΚ σε 151 ψήφους, αντί για 120. Στόχος βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, θα είναι να μπλοκαριστεί το σχετικό αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κορυφαία στελέχη του τελευταίου να έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα συνιστά «εκτροπή».

Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στην Χαριλάου Τρικούπη διαβεβαιώνουν ότι το άρθρο 44 που αναφέρεται στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα της χώρας, ουδεμία σχέση έχει με την πρότασή τους για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακόμα και αν είχε, λένε, τότε αδυνατούν να καταλάβουν πώς… δεν είχε και πριν από τέσσερα χρόνια, το 2022, όταν στην αντίστοιχη ψηφοφορία στη Βουλή η ΝΔ ψήφισε «παρών» και συστάθηκε μία Εξεταστική Επιτροπή μειοψηφίας, που λειτούργησε όμως κανονικά. Άλλοι, πάλι, παρατηρούν κάποιου είδους αντιφατικότητα σε τυχόν τέτοια κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Σηκώνουν τεχνητά το όριο της πλειοψηφίας για να το καταψηφίσουν», λένε, τονίζοντας όμως ότι «αν πρόκειται όντως για θέμα εθνικής ασφάλειας, πέραν από την όποια ομολογία ενοχής εμπεριέχει κάτι τέτοιο, είναι σαν να λες ότι αναγνωρίζω το ενδεχόμενο κατασκοπείας, αλλά ψηφίζω υπέρ του να μη διερευνηθεί…».

Στην Χαριλάου Τρικούπη πάντως, δεν εθελοτυφλούν. Ξέρουν καλά ότι μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν έχουν πολλούς τρόπους να αντιδράσουν, πέραν από το να καταγγείλουν την πρακτική της πλειοψηφίας και να φωνάξουν διεκδικώντας το δίκιο τους. Πρόκειται όμως για “interna corporis”, δηλαδή για «εσωτερικά του Σώματος της Βουλής» και δεν μπορούν να αντιδράσουν νομικά απέναντι σε μία τέτοια πολιτική απόφαση της πλειοψηφίας. Πολιτικά βεβαίως, και αξιοποιώντας τα κοινοβουλευτικά όπλα που τους δίνονται, κάποιοι θεωρούν ότι μία τέτοια εξέλιξη, θα μπορούσε υπό συνθήκες να οδηγήσει και στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Άλλοι πάλι, εκτιμούν ότι ένα τέτοιο κοινοβουλευτικό «όπλο», που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά κάθε έξι μήνες, καλό είναι στη συγκεκριμένη συγκυρία να κρατηθεί είτε ενόψει νέων στοιχείων στην υπόθεση των υποκλοπών, που θα μπορούσαν πιθανώς να εμπλέκουν το Μέγαρο Μαξίμου, είτε για την περίπτωση μήνυσης εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είτε ακόμα ακόμα για την περίπτωση που επιχειρηθεί να αλλάξει ο Ποινικός Κώδικας, ώστε να «πέσει στα μαλακά» ο Ταλ Ντίλιαν και να μην καταλήξει στην φυλακή. Κάτι που για τους ίδιους ξεπερνά πια το πολιτικό σκάνδαλο και θυμίζει πρακτικές «συμμορίας που ψάχνει τρόπους να καλύψει τα ίχνη της». Σε κάθε περίπτωση, απόφαση για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας δεν έχει ληφθεί και στο ΠΑΣΟΚ θα «μετρήσουν» πολύ κάθε τους κίνηση, πριν «κάψουν» ένα τέτοιο ‘χαρτί’, που μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα συσπειρώσει και την ΚΟ της ΝΔ.