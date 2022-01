Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας αποχαιρετά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, με τον θάνατό του να προκαλεί σοκ στην Ευρώπη.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Νταβίντ Σασόλι προκάλεσε κύμα θλίψης τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική πολιτική σκηνή, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους με μηνύματα στα social media.

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 11, 2022

«Με βαθιά θλίψη άκουσα τα νέα για τον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου, που έχει προσφέρει πολλά τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

It is with profound sadness that I heard the news about the passing of the @EP_President David Sassoli, a dedicated European who has offered a lot both to his country and to the European Union. He will be greatly missed. pic.twitter.com/tql7bALmmR — President GR (@PresidencyGR) January 11, 2022

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νταβίντ Σασόλι εκφράζει και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο twitter, τονίζοντας ότι αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βαθιά συντετριμμένος για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει. «Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και πολιτικός, που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη ΕΕ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Deeply saddened by the passing of @EP_President David Sassoli, an accomplished journalist & politician who fought for democracy & a stronger #EU. Heartfelt condolences to his family & to his colleagues in @EUparliament. — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 11, 2022

«Χάσαμε έναν παθιασμένο Ευρωπαίο ηγέτη», έγραψε στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει ο κ. Βαρβιτσιώτης και προσθέτει: «Σήμερα χάσαμε έναν παθιασμένο Ευρωπαίο ηγέτη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητέ φίλε Νταβίντ, αναπαύσου εν ειρήνη».

Deeply saddened by the death of @EP_President David Sassoli.

Today we have lost a passionate European leader.

My deep condolences to his family & friends in the European Parliament.

Caro amico David, riposa in pace. pic.twitter.com/ybUK1g31OT — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) January 11, 2022

Θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι «ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, είναι μια τρομερή απώλεια για την Ευρώπη και την Ιταλία». «Ένας φίλος της Ελλάδας, με προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη, που αγωνίστηκε για ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θερμά συλλυπητήρια», τόνισε.

The sudden death of @EP_President David Sassoli is a terrible loss for Europe and Italy. A friend of Greece, with a progressive vision for social Europe, who fought for a strong European Parliament. Deepest condolences. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 11, 2022

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δηλώνει συγκλονισμένος από το θάνατο του Νταβίντ Σασόλι.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε πώς «η Ευρώπη χάνει έναν γενναίο υπέρμαχο των αξιών της, που τίμησε με την παρουσία του τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας, έδωσε αγώνα για την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια των λαών της Ευρώπης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο #DavidSassoli πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας, έδωσε αγώνα για την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια των λαών της Ευρώπης. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 11, 2022

«Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλληπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει στη λιτή ανακοίνωσή της η ΕΟ του ΚΚΕ.