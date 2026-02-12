Ντόρα Μπακογιάννη: Δεν έχω ακούσει ποτέ τον Σαμαρά να θέτει το θέμα του casus belli

Με αιχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σήμερα (12.02.2026) στον ΣΚΑΪ, υπερασπίστηκε την επιλογή του διαλόγου με την Τουρκία και επιχείρησε να αποδομήσει την κριτική περί «υποχωρήσεων».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε σκωπτικά τη συνέντευξή της, λέγοντας «τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Από ό,τι κατάλαβα δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο», για να υπογραμμίσει στη συνέχεια ότι η απόσταση από το «Μητσοτάκης γιόκ» έως τον χαρακτηρισμό «πολύτιμος φίλος Μητσοτάκης» είναι «τεράστια». Στο ίδιο πλαίσιο, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι για όσους «ξέρουν τους Τούρκους» –όπως είπε– το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι καθοριστικό, «χωρίς βεβαίως τίποτα να κρατάει για πάντα».

Απαντώντας στις επιθέσεις για τον διάλογο με την Άγκυρα, η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε πως «δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο λύση που να μην έχει προκύψει μέσα από διάλογο» και πως «εδώ εμπόλεμοι μιλούν μεταξύ τους». Ειδικά για την κριτική Σαμαρά, ανέφερε ότι «έχει εσωτερικούς λόγους και εσωτερικές στοχεύσεις», υποστηρίζοντας ότι το «στόχο έχει τον Μητσοτάκη» και πως «είναι άνευ σημασίας», ενώ πρόσθεσε δηκτικά ότι δεν έχει ακούσει ποτέ τον πρώην πρωθυπουργό να θέτει το θέμα της άρσης του casus belli.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε ως δύο τους βασικούς δρόμους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: είτε «θα συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα όριά μας», είτε «θα συμφωνήσουμε ότι θα πάμε σε διεθνή διαιτησία». Πολιτικά, εκτίμησε ότι «δεν θα γίνει τίποτα κοσμοϊστορικό» έως τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, «κατά πάσα πιθανότητα το 2027», με ζητούμενο έως τότε «ηρεμία» και «εμπέδωση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης».

Κλείνοντας, έστρεψε τα βέλη της και προς τη δημόσια συζήτηση για τα «atmospherics» της συνάντησης, λέγοντας ότι, αφού –κατά την ίδια– «έχεις ένα πρωθυπουργό που δεν κάνει την παραμικρή παραχώρηση» και «λέει για πρώτη φορά πράγματα μέσα στην Τουρκία», η κριτική εξαντλείται σε σχόλια του τύπου «χαχανίζανε». «Αυτά δεν είναι σοβαρά», κατέληξε