NYT για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Talk of the town» στην Αθήνα – Από τις ενεργειακές συμφωνίες στις εντυπωσιακές εμφανίσεις

Στο επίκεντρο της αθηναϊκής ζωής βρίσκεται η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τους New York Times να κάνουν λόγο για «μια άφιξη που τράβηξε τα βλέμματα», εστιάζοντας τόσο στην έντονη κοινωνική της παρουσία όσο και στον ρόλο που διαδραματίζει στην προώθηση συμφωνιών αμερικανικών συμφερόντων.

Η άφιξή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα ήταν θεαματική: ιδιωτικό αεροσκάφος, εμφανίσεις με υψηλό επικοινωνιακό αντίκτυπο και μια δημόσια εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη. Με προφίλ που συνδυάζει πολιτικές διασυνδέσεις και έντονη προβολή στα media —ως πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ— η πρέσβειρα των ΗΠΑ έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει την προσοχή τόσο του διπλωματικού όσο και του πολιτικού κόσμου της ελληνικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τους New York Times, δεν πέρασε απαρατήρητη η εμφάνισή της σε δείπνο την εβδομάδα των Ευχαριστιών, με μαύρο φόρεμα και διαφάνειες. Κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα «σε έναν υπέροχο μήνα του μέλιτος, αλλά…», αφήνοντας τη φράση της μετέωρη. «Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος. Ο γάμος;», σχολίασε με χιούμορ ο κ. Τασούλας, για να εισπράξει την αφοπλιστική απάντηση της νέας πρέσβειρας: «Θα βρούμε νέο σύζυγο».

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στη νυχτερινή της έξοδο για την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού —στενού της φίλου, όπως σημειώνεται—, παρουσία που προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Επικριτές της μιλούν για υπερβολική ανάμειξη της Ουάσιγκτον και για εικόνα «συν-διακυβέρνησης», ενώ άλλοι στέκονται στο έντονο lifestyle και τις δημόσιες εμφανίσεις της. Η ίδια, ωστόσο, δεν απολογείται για την κοινωνική της ζωή, υποστηρίζοντας ότι η προβολή ενισχύει τις διμερείς σχέσεις και την αμερικανική παρουσία στη χώρα. «Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου και να φέρνω αποτελέσματα», λέει σε συνομιλητές της.

Υποστηρικτές της επισημαίνουν ότι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ φέρνει έναν άλλο αέρα, άμεση πρόσβαση σε κέντρα αποφάσεων της Ουάσιγκτον και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πίσω από τη δημόσια εικόνα, κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι εργάζεται με ένταση, με ενεργή εμπλοκή σε νευραλγικούς τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές — από την προώθηση αμερικανικών επενδύσεων σε λιμάνια έως τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, κινείται ταχύτατα, τηλεφωνεί και εκτός ωραρίου και πιέζει ώστε «παγωμένες» συμφωνίες να ενεργοποιηθούν «επί των ημερών της». Πρόσφατα, στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε το παρών στην ανακοίνωση συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την Ουκρανία — κίνηση με σαφή γεωπολιτική σημασία.

«Όλοι θέλουν να τη γνωρίσουν», σημειώνει ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε συνεργασία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την εισαγωγή αμερικανικής τεχνολογίας στο δημόσιο σύστημα υγείας. «Όταν ήρθε εδώ, όλοι οι φίλοι μου με έπαιρναν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν πώς είναι στην πραγματικότητα. Ακόμη και άνθρωποι που δεν με είχαν καλέσει ποτέ για τίποτα», σχολίασε, δίνοντας το στίγμα της απήχησης που έχει προκαλέσει η παρουσία της στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από New York Times