Ο Άδωνις Γεωργιάδης για νέα καταγγελία πρώην συνεργάτη της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Στοχοποίηση και απλήρωτη εργασία»

Νέα επεισόδιο στην πολιτική του κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνουν αναρτήσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα (16.02.2026). Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε ακόμη μία καταγγελία πρώην συνεργάτη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματός της.

Όπως αναφέρει στο Χ (πρώην Twitter) ο Άδωνις Γεωργιάδης, πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μαρτυρία που αφορά καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων και εργασιακή συμπεριφορά στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο πρώην εθελοντής, που υπογράφει με το όνομά του, περιγράφει την προσωπική του εμπειρία από τη συμμετοχή του στην Πλεύση Ελευθερίας την περίοδο 2017 – 2018.

Κάνει λόγο για κλίμα έντασης, στοχοποίηση σε περιπτώσεις διαφωνίας και συχνές αναφορές εργαζομένων για απλήρωτη εργασία.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε ο μήνυμα που έλαβε από τον κ. Αλέξανδρο Καζάκο.

«Έλαβα και άλλη καταγγελία από πρώην εργαζόμενο της @ZoeKonstant που την κατηγορεί και αυτός. Είναι η 3η καταγγελία (Βασιλική Πολύζου και η κουνιάδα της κας Κεφαλά). Η «υπερασπιστής» των εργαζομένων, τους αφήνει απλήρωτους και τους ασκεί ψυχολογική βία. Με την άδεια του αποστολέα δημοσιεύω αυτούσιο το μέιλ με την καταγγελία του:

”Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας,

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου προσωπική εμπειρία από το διάστημα που συμμετείχα ως εθελοντής στην Πλεύση Ελευθερίας, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και την αποχώρησή μου τον Μάιο του 2018.

Η αποχώρησή μου συνδεόταν με την διαπίστωση πως κάθε διατύπωση διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση. Το περιβάλλον, όπως το βίωσα, δεν ενθάρρυνε τον διάλογο αλλά αντίθετα υπήρχαν επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις σε όποιον διαφωνούσε.

Παράλληλα, έγινα αποδέκτης επαναλαμβανόμενων παραπόνων από εργαζομένους. Σε μία περίπτωση, πρώην εργαζόμενη αποχώρησε καταγγέλλοντας πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος περιέγραφε ότι εργαζόταν επί μακρόν χωρίς να έχει λάβει αμοιβή και ότι είχε αναλάβει προσωπικά έξοδα τα οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν του επιστράφηκαν ποτέ. Για τα περιστατικά αυτά δεν μπορώ να γνωρίζω το σύνολο των πραγματικών δεδομένων, μεταφέρω όμως το γεγονός ότι τέτοιες αναφορές υπήρχαν συχνά ανά διαστήματα.

Ζώντας έκτοτε στο εξωτερικό, είναι κρίμα σήμερα έχοντας αυτήν την προσωπική εμπειρία να βλέπω ανθρώπους στην ελληνική πολιτική σκηνή να υποστηρίζουν δήθεν τον σεβασμό των εργατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν είναι αυτοί οι ίδιοι που κατεπανάληψη δεν τα έχουν σεβαστεί. Νιώθω έτσι ότι πρέπει έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρω μια θέση μοιραζόμενος την εμπειρία μου.

Παραμένω στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Καζάκος”».

Στο μεταξύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα μέσω Instagram τα μηνύματα που έστειλε στον αρχηγό της ΕΛΑΣ, Δημήτρη Μάλλιο με τα οποία ζητά να μάθει τα αποτελέσματα της έρευνας για τον αστυνομικό που ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε και στην υπόθεση του Φραπέ, κατηγορώντας τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι τον άφησαν ανενόχλητο όταν ο αγρότης από την Κρήτη καταγγέλθηκε ότι την απείλησε.

Μάλιστα, η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνόδευσε την ανάρτησή της με το παρακάτω καυστικό σχόλιο:

«Μεγάλη δυστοκία στην έρευνα που διατάχθηκε…

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ.Χρυσοχοΐδης κρύβεται.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Δ.Μάλλιος κρύβεται και δεν απαντά.

Αυτοί οι άνθρωποι έχουν στην ευθύνη τους την προστασία του πολίτη και την πάταξη της εγκληματικότητας…

Οι ίδιοι άφησαν τον Φραπέ ανενόχλητο, μετά τις απειλές κατά της ζωής μου, παρά το γεγονός ότι έκανα και μήνυση εντός των ορίων του αυτοφώρου…».

Σχεδόν άμεση ήταν η απάντηση μέσω Χ (πρώην Twitter) του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έγραψε:

