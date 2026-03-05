Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου: «Μου προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη αυτή η επίθεση»

Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του, μετά τα όσα ειπώθηκαν από τον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή στην εκπομπή «Αλ Τσαντίρι News».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι δέχθηκε «για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση» από τον Λάκη Λαζόπουλο, κάνοντας λόγο για «ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία». Όπως αναφέρει, η τοποθέτηση του γνωστού ηθοποιού και παρουσιαστή «ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής» που, όπως σημειώνει, ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να δέχεται, ενώ προσθέτει ότι του προκαλεί «μεγάλη ηθική βλάβη» και «δικαιολογημένο φόβο» για την οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί ότι, πέρα από τη μήνυση και την αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου, καταθέτει αγωγή και κατά του υπευθύνου για τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό. Παράλληλα, αναφέρει ότι προχωρά σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά του σταθμού και του παρουσιαστή.

«Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο», σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι, παρότι αποφεύγει τις δικαστικές οδούς «σεβόμενος την ελευθερία του λόγου και της κριτικής», στην προκειμένη περίπτωση, όπως υποστηρίζει, «δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό @MegaTvOfficial ο @LakLazopoulos μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ

Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού.

Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του.

Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».