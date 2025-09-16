Πολιτική

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου / φωτογραφία Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Στη ΝΔ προσχώρησε και επίσημα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (16.9.25).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Ανδρέα Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών».

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», δήλωσε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ είχε ιδρύσει τον Φεβρουάριο του 2024 το κόμμα «Δημοκράτες» με το οποίο μετείχε στις ευρωεκλογές του 2024.

Πολιτική
