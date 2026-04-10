Ο Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους στην κόντρα με την κυβέρνηση – Στο επίκεντρο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μπορεί οι κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, να μην έλειψαν ούτε την Μεγάλη Εβδομάδα, πότε με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πότε επιμέρους δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, στην Χαριλάου Τρικούπη όμως, θεωρούν πολύ σημαντική ημέρα την Πέμπτη του Πάσχα, οπότε και αναμένεται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου. Και ετοιμάζονται για μεγάλη μάχη σε αυτήν.

Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναδείξει μεταξύ άλλων όλα τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης αναφορικά με το Κράτος Δικαίου, θέλοντας να εξηγήσει τις χαοτικές διαφορές του κόμματός του από τη ΝΔ, όσον αφορά στην αντίληψη που έχουν για την εξουσία. Σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αφιερώσει, ως αναμενόταν, στην υπόθεση των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μικρό μόνο δείγμα ήταν όσα υποστήριξε χθες η Χαριλάου Τρικούπη, καταγγέλλοντας τον «προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ» ότι διαδίδει ψέματα, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί αυτούς που κρύβονται πίσω από τον Ταλ Ντίλιαν και το Predator, «δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», όπως χαρακτηριστικά είπε. Στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως είναι απολύτως ψευδές ότι μόνο πέντε από 87 στόχους παρακολουθήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άνοιξαν τα μηνύματα.

«Η πραγματικότητα, την οποία γνωρίζουν (σ.σ. οι κυβερνώντες) και κακόβουλα διαστρεβλώνουν λόγω του πανικού τους, είναι ότι οκτώ στόχοι απάντησαν αν άνοιξαν ή όχι τα μηνύματα και από αυτούς οι πέντε είπαν ναι. Οι υπόλοιποι 79 κρύβονται και δεν απαντούν», λένε, προσθέτοντας ότι όλοι καταλαβαίνουν γιατί «κρύβονται» στόχοι όπως ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν ότι το Δικαστήριο δεν είχε αποδείξεις για να αποφανθεί για τους 87 αλλά μόνο για τους οκτώ.

Τονίζουν δε, ότι τώρα αυτοί που κρύβονται γιατί προφανώς έχουν κάτι ένοχο να κρύψουν, ζητούν τα ρέστα από τον Νίκο Ανδρουλάκη που εξαρχής είπε την αλήθεια ότι δεν πάτησε το μήνυμα και έκανε μήνυση για απόπειρα. «Αυτός είναι ο έμπρακτος σεβασμός της σημερινής κυβέρνησης και του συνόλου σχεδόν των υπουργών της στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία», λένε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι λέει συνειδητά ψέματα για τα πάντα, προκειμένου να μείνει ο Πρωθυπουργός που καταρρέει, γαντζωμένος στη καρέκλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραπέμπουν μάλιστα σε «φυλλάδες της οικογένειας Μητσοτάκη», όπως περιγράφουν συγκεκριμένο Μέσο που καλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, αποκρύπτοντας πως η ΕΥΠ έχει υποχρεωθεί με την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσει και αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

«Προσπαθούν να καλύψουν τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, Κυριάκο Μητσοτάκη που θα μείνει στις μαύρες σελίδες της μεταπολιτευτικής Ιστορίας ως ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της», λένε, υποσχόμενοι πως «ό,τι και να κάνουν (σ.σ. στην κυβέρνηση), πλησιάζει η ώρα που θα λογοδοτήσουν». Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, ζητούν εκλογές, και δε θα σταματήσουν να το κάνουν, καθώς εκτιμούν ότι αυτό είναι το σωστό πολιτικό μομέντουμ, με την κυβέρνηση να πιέζεται και την Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί το ηθικό της πλεονέκτημα, συν την ενότητα που προκύπτει από τις πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.