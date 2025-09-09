Ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (9/9/2025), ο δικηγόρος και Σύμβουλος ΔΣΑ Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος.

Ο Δημήτρης Αναστασιάδης δήλωσε ότι: «Έχοντας και την εμπειρία και τη γνώση αλλά και την ίδια διάθεση ενασχόλησης όπως και στην αρχή, διεκδικώ και πάλι τη στήριξη των δικηγόρων ώστε να αποκαταστήσουμε μαζί το κύρος του Συλλόγου και να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες για όλους τους δικηγόρους».

Την υποψηφιότητά του, όπως ανακοίνωσε, στηρίζουν μέχρι στιγμής δύο Συνδυασμοί της Παράταξης «Με Το Δικηγόρο», αποτελούμενοι από 24 υποψηφίους συμβούλους ο καθένας, καθώς και ένα ακόμα νέο δικηγορικό σχήμα.

Στη δήλωση της υποψηφιότητάς του, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκανε μια σύντομη αναδρομή στην ενδεκαετή θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και στις δύο προηγούμενες υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου το 2017 και 2021 αντίστοιχα.

Ο ίδιος τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 2014 μέχρι σήμερα, προσπάθησε να είναι χρήσιμος και ωφέλιμος για το δικηγορικό σώμα και για τον κάθε δικηγόρο ξεχωριστά. Εκφράζοντας ελεύθερα και χωρίς προκαταλήψεις την άποψη του και χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, που δεν πρόδωσε ποτέ.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος επεσήμανε επίσης, ότι ποτέ δεν συμμετείχε σε συζητήσεις με αντάλλαγμα αξιώματα ούτε χρησιμοποίησε τον ΔΣΑ προκειμένου να επιτύχει πολιτικές επιδιώξεις. «Στην ίδια πορεία δεσμεύομαι ότι θα πορευθώ και τώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε επίσης ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσει, μαζί με τους συνεργάτες του, τις θέσεις και το σχέδιο για το παρόν και το μέλλον της δικηγορίας ενώ αναφερόμενος στις κινήσεις του, τους επόμενους μήνες, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε ότι θα καλέσει όλους τους «αντιπάλους» του να αντιπαρατεθούν προγραμματικά: «για το πώς φανταζόμαστε τη δικηγορία τα επόμενα χρόνια, με προτάσεις και επιχειρήματα, με σεβασμό και ήθος, ώστε την επόμενη ημέρα να πορευτούμε ενωμένοι, για το καλό των δικηγόρων».

Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην «επόμενη ημέρα που ήδη προδιαγράφεται ζοφερή», δεδομένου ότι την ερχόμενη τετραετία οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας θα κληθούν να διαχειριστούν μια νέα πραγματικότητα, με τους μελλοντικούς αποφοίτους των νέων ιδιωτικών νομικών σχολών, κάτι που θα απαιτήσει γενναίες αποφάσεις.

«Καλώ τους δικηγόρους της Αθήνας να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς , περιχαρακώσεις και αποκλεισμούς, αλλά σε μια πορεία, με ήθος, με αξιοπρέπεια – χωρίς την παραμικρή έκπτωση στο κύρος και την αξιοπιστία του λειτουργήματος – με εμπειρία και με μαχητικότητα – στην πράξη, στο πεδίο, αλλά όχι στα λόγια, με κορώνες και φληναφήματα» τόνισε κλείνοντας την ανακοίνωσή του.