Ο Έλληνας πρέσβης διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ και «πρόλαβε» μεγάλο ατόπημα

Η ομιλία που θα εκφωνούσε η Μελάνια Τραμπ άλλαξε μετά από ελληνικό διάβημα
Μελάνια Τραμπ
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο για την τεχνητή νοημοσύνη / REUTERS / Φωτογραφία Kylie Cooper

Ομιλία της Μελάνια Τραμπ διόρθωσε η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να προσφωνήσει τη σύζυγο του Σκοπιανού πρωθυπουργού, του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ως «Μακεδονία» σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης ενημερώθηκε για τη… διπλωματική γκάφα που «ερχόταν» και προχώρησε σε διάβημα προτού η Μελάνια Τραμπ «βαφτίσει» τη Βόρεια Μακεδονία ως σκέτη «Μακεδονία».

Αμέσως, ο Λευκός Οίκος διόρθωσε την ομιλία της Πρώτης Κυρίας πριν την εκφώνηση και έτσι η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε τελικά στη χώρα ως «North Macedonia».

Απευθυνόμενη στους προσκεκλημένους της από 45 χώρες, η Μελάνια ετοιμαζόταν να προσφωνήσει σε εκδήλωση τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».

 

Όμως, ο Έλληνας πρέσβης, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και ευτυχώς για τις… διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ η Μελάνια είπε: «Χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».

Πολιτική
Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να φέρουμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας
Με ανάρτησή της στα social media συνέδεσε το μήνυμα της εθνικής επετείου με την αντίσταση στη λήθη και την αδικία, απευθύνοντας ιδιαίτερο κάλεσμα στη νέα γενιά
Μαρία Καρυστιανού 68
