Ο Έλληνας πρέσβης διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ και «πρόλαβε» μεγάλο ατόπημα

Ομιλία της Μελάνια Τραμπ διόρθωσε η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να προσφωνήσει τη σύζυγο του Σκοπιανού πρωθυπουργού, του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ως «Μακεδονία» σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης ενημερώθηκε για τη… διπλωματική γκάφα που «ερχόταν» και προχώρησε σε διάβημα προτού η Μελάνια Τραμπ «βαφτίσει» τη Βόρεια Μακεδονία ως σκέτη «Μακεδονία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως, ο Λευκός Οίκος διόρθωσε την ομιλία της Πρώτης Κυρίας πριν την εκφώνηση και έτσι η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε τελικά στη χώρα ως «North Macedonia».

Απευθυνόμενη στους προσκεκλημένους της από 45 χώρες, η Μελάνια ετοιμαζόταν να προσφωνήσει σε εκδήλωση τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».

Όμως, ο Έλληνας πρέσβης, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και ευτυχώς για τις… διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ η Μελάνια είπε: «Χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».