Ο Γιάνης Βαρουφάκης στη Μόσχα χορεύει techno κομμάτι με το όνομά του

Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης προκειμένου να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 λικνίστηκε… στους ρυθμούς techno τραγουδιού που φέρει το όνομά του!

Ένας Ρώσος dj έχει βγάλει ένα techno κομμάτι όπου ακούγεται συνεχώς το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη και όταν αυτό άρχισε να παίζει, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ χόρεψε με τη νεολαία που είχε μαζευτεί, σε ένα διάλειμμα των υποχρεώσεών του στη Μόσχα.

To κομμάτι που έχει γίνει viral και επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», έχει κατακτήσει τα ρωσικά clubs.

Βέβαια οι περισσότεροι Ρώσοι δεν πρέπει να γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ωστόσο, ο ρυθμός του ονόματος του γραμματέα του ΜεΡΑ25 «δένει» με τα μπιτ της techno και τους συναρπάζει.

Οι νέοι που βρέθηκαν κοντά στον Έλληνα πολιτικό άρχισαν να χορεύουν μαζί του και να τον αποθεώνουν!

Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.”



This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τραγούδι με το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Πριν από μία δεκαετία ο Γιαν Μπόμερμαν είχε βγάλει το τραγούδι «V for Varoufakis».