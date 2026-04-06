Ο Γιάνης Βαρουφάκης στη Μόσχα χορεύει techno κομμάτι με το όνομά του

Κι όμως δεν είναι το πρώτο τραγούδι που έχει το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη
Ο Γιάνης Βαρουφάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Νάσος Σιμόπουλος

Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης προκειμένου να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 λικνίστηκε… στους ρυθμούς techno τραγουδιού που φέρει το όνομά του!

Ένας Ρώσος dj έχει βγάλει ένα techno κομμάτι όπου ακούγεται συνεχώς το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη και όταν αυτό άρχισε να παίζει, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ χόρεψε με τη νεολαία που είχε μαζευτεί, σε ένα διάλειμμα των υποχρεώσεών του στη Μόσχα.

To κομμάτι που έχει γίνει viral και επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», έχει κατακτήσει τα ρωσικά clubs.

Βέβαια οι περισσότεροι Ρώσοι δεν πρέπει να γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ωστόσο, ο ρυθμός του ονόματος του γραμματέα του ΜεΡΑ25 «δένει» με τα μπιτ της techno και τους συναρπάζει.

Οι νέοι που βρέθηκαν κοντά στον Έλληνα πολιτικό άρχισαν να χορεύουν μαζί του και να τον αποθεώνουν!

 

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τραγούδι με το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Πριν από μία δεκαετία ο Γιαν Μπόμερμαν είχε βγάλει το τραγούδι «V for Varoufakis».

