Ο Γιώργος Παπανδρέου στο μπλόκο της Πάτρας: «Οι αγρότες δεν θέλουν άλλες υποσχέσεις αλλά δικαιοσύνη»

«Οι επιπτώσεις από τα σκάνδαλα της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετακυλίονται στους αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους»
Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου με αγρότες στα μπλόκα

Στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο της Εγλυκάδας Πάτρας βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου την Κυριακή (11.01.2026). Οι αγρότες ζητούν δικαιοσύνη, όχι υποσχέσεις, τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Θανάση Πετρόπουλο, επισκέφθηκε το μπλόκο στην Εγλυκάδα και συζήτησε με τους αγρότες της περιοχής, τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του συνόλου του αγροτικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αγρότες ανέδειξαν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τη γραφειοκρατία που εξαντλεί, τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και το μέλλον της υπαίθρου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής της περιφέρειας.

Επισήμανε ότι η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο και φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σκανδάλων της σημερινής Κυβέρνησης της ΝΔ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετακυλίεται στους αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωση τους.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη για μία εθνική και περιφερειακή διαδικασία διαβούλευσης, ουσιαστική, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένη, που θα συμβάλει στην από κοινού αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως της συμφωνίας Mercosur (για την οποία ελάχιστη υπήρχε συνεννόηση με τον αγροτικό κόσμο) και αφετέρου τη βέλτιστη, δίκαιη και διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

«Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια, ζητούν δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία.
Ένα ευνομούμενο κράτος, οργανωμένο και σύγχρονο κράτος δικαίου θα έπρεπε να σταθεί αρωγός στον αγώνα τους και όχι απέναντι τους, αγώνας να σταθούν όρθιοι, αγώνας καθοριστικός και για το μέλλον της ελληνικής επαρχίας», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, καλώντας την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα, υπεύθυνα και με συγκεκριμένα μέτρα στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

