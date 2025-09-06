Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε εντυπωσιασμένος από μονοθέσιο της Formula 1 στη ΔΕΘ: «Εάν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;»

To μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team εκτίθεται στο περίπτερο του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά από ένα μονοθέσιο της Formula 1 (ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά από ένα μονοθέσιο της Formula 1 (ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρωί του Σαββάτου (06.09.2025) την περιοδεία του στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και -μεταξύ άλλων- είδε από κοντά ένα μονοθέσιο της Formula 1.

Η βόλτα του πρωθυπουργού τον έφερε στο περίπτερο του ΟΠΑΠ όπου εκτίθεται από σήμερα ένα μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team.

“Εάν μπω εγώ εδώ δεν θα ξαναβγώ, θα σφηνώσω” ανέφερε με χιούμορ ο πρωθυπουργός κατά την πρώτη του στάση και έπειτα ενημερώθηκε για το μονοθέσιο και τις ξεχωριστές δυνατότητές του, μένοντας εντυπωσιασμένος και κοιτάζοντας το για αρκετά λεπτά.

 

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους fans της Formula 1 και της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σήμερα ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 1,5 δις των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας
Ο Παύλος Μαρινάκης
«Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Στο «παρά πέντε» φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 149
Newsit logo
Newsit logo