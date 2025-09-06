Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε εντυπωσιασμένος από μονοθέσιο της Formula 1 στη ΔΕΘ: «Εάν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρωί του Σαββάτου (06.09.2025) την περιοδεία του στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και -μεταξύ άλλων- είδε από κοντά ένα μονοθέσιο της Formula 1.

Η βόλτα του πρωθυπουργού τον έφερε στο περίπτερο του ΟΠΑΠ όπου εκτίθεται από σήμερα ένα μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team.

“Εάν μπω εγώ εδώ δεν θα ξαναβγώ, θα σφηνώσω” ανέφερε με χιούμορ ο πρωθυπουργός κατά την πρώτη του στάση και έπειτα ενημερώθηκε για το μονοθέσιο και τις ξεχωριστές δυνατότητές του, μένοντας εντυπωσιασμένος και κοιτάζοντας το για αρκετά λεπτά.

Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους fans της Formula 1 και της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.