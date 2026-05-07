Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ σχετικά με τον στολίσκο για τη Γάζα

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας και για λόγους ανθρωπιστικούς αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο και ανέλαβε να υποδεχθεί στο έδαφος της 176 πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, σήμερα Πέμπτη (7.5.26).

«Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο στη Γάζα και την αναχαίτισή του από τον ισραηλινό στρατό και πρόσθεσε: «Η επικοινωνία έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση των 176 πολιτών. Η Ελλάδα ενήργησε στη βάση των κανόνων του Δικαίου της Θάλασσας».

«Αναλάβαμε με υπευθυνότητα υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των επιβαινόντων», επεσήμανε και σημείωσε πως μέλημα της Ελλάδα ήταν η αποφυγή κλιμάκωσης, η ασφάλεια και η προστασία των 176 πολιτών που έφτασαν στην Ελλάδα και αφέθησαν ελεύθεροι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Το ισραηλινό πλοίο δεν είχε ελλιμενιστεί, ξεκαθάρισε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. «Η αποβίβαση των επιβαινόντων έγινε με μέσα του Λιμενικού Σώματος. Η Ελλάδα για ανθρωπιστικούς ρόλους προσφέρθηκε να αποβιβαστούν οι 176 πολίτες στο έδαφος της και φρόντισε να επιστρέψουν στις χώρες τους», όπως ανέφερε.

Επανέλαβε πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της πλήρους τήρησης των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο διαδικασιών και καλεί σε καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Τόνισε πως η συνεννόηση με το Ισραήλ έγινε μετά το συμβάν.

Δεν υπάρχει επίσημη διευθέτηση επίσκεψης Τραμπ

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Αμερικανών υπουργών, η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι «δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση ή επίσημη διευθέτηση επίσκεψης».

«Προφανώς έχει εκφραστεί θετική διάθεση και πρόθεση για επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα. Αλλά προς το παρόν βρισκόμαστε εκεί», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως εκκρεμεί ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ. Υπάρχει αμοιβαία βούληση να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του χρόνου.

Όσον αφορά το πρόγραμμα του υπουργού, ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις 11 Μαΐου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΣΕΥ είναι τα Δυτικά Βαλκάνια και ο υπουργός θα συμμετάσχει σε πρόγευμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους έξι εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, στην ατζέντα βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις 12 Μαΐου ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει στην Μπρατισλάβα όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος των Δυτικών Βαλκανίων. Στις 13 Μαΐου ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας. Η περιοδεία του υπουργού στα Βαλκάνια είναι θέμα προγραμματισμού και θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, ανέφερε η κ. Ζωχιού.

Στηρίζουμε πρωτοβουλίες Γαλλίας και Βρετανίας για τα Στενά το Ορμούζ

Στο θέμα των Στενών του Ορμούζ, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επανέλαβε πως η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες Γαλλίας και Βρετανίας και σημείωσε πως θα έχει έναν ηγετικό ρόλο στη συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά μιλάμε για την περίοδο μετά το πέρας των εχθροπραξιών.

«Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία», τόνισε. Ξεκαθάρισε ακόμη πως η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ λειτουργεί βάσει συγκεκριμένης εντολής. Είναι περιορισμένες γεωγραφικά, ενώ σημείωσε πως έχει τοποθετηθεί ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για την ανάγκη ενίσχυσης των ΑΣΠΙΔΩΝ.

«Η Ελλάδα εάν και εφόσον όλα μετουσιωθούν σε πράξη και υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες, έχει έναν αναγνωρισμένο ρόλο δεδομένου του γεγονότος ότι κατέχει τον μεγαλύτερο […] στόλο παγκοσμίως», σημείωσε. «’Αρα εκεί αναγνωρίζεται το βάρος της συμμετοχής της χώρας μας στις εν λόγω πρωτοβουλίες».

«Απόλυτη προτεραιότητα παραμένει για εμάς η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Τα εμπορικά πλοία και οι πολιτικές υποδομές δεν θα πρέπει να είναι στόχοι», τόνισε.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις και την πρόσφατη συνάντηση με το Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως ο κ. Γεραπετρίτης «θέτει παγίως το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών οφειλών στον ομόλογό του. Το θέμα παραμείνει ανοικτό έως την οριστική λύση. Οι αξιώσεις μας είναι ενεργές».

Για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής επεσήμανε πως υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη στην ΕΕ και τόνισε επιταχυντής ήταν τα γεγονότα στην Κύπρο και το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, έχει τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για το άρθρο 42.7 της ΕΕ και θα περιγράφει τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος ενεργοποιήσει το 42.7. Θα έχει τη μορφή ενός επιχειρησιακού εγχειριδίου.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στη Λιβύη σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών και οι Λίβυοι αξιωματούχοι συμφώνησαν στην ανάγκη διεξαγωγής ενός εποικοδομητικού διαλόγου. «Η Ελλάδα είναι σταθερά προσηλωμένη ως προς την πολιτική διαδικασία. Είναι υπέρ της διενέργειας ελεύθερων εκλογών χωρίς περιορισμούς, ως μόνη οδός για την επίλυση του λιβυκού ζητήματος».

Ερωτηθείσα για τις συζητήσεις με την αλβανική κυβέρνηση για οριοθέτηση, σημείωσε πως έχει ξεκινήσει προ ετών και διακόπηκε μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας. «Για την ώρα δεν προκύπτει ότι είμαστε κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο», ανέφερε.

Κοινές οι προκλήσεις Ελλάδας, Ιορδανίας, Κύπρου

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στην πέμπτη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιορδανία. Σημείωσε πως στην Κοινή Διακήρυξη, οι τρεις ηγέτες επιβεβαίωναν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας και δεσμεύτηκαν να οικοδομήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση διατυπώνονται οι κοινές θέσεις των τριών για θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, τοι Λίβανο και τη Συρία. Τόνισαν την προσήλωση στη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλία Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις που υπάρχουν στην περιοχή», ανέφερε.

Σημείωσε πως «με την Ιορδανία διατηρούμε στενές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού» και η χώρα «διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, η οποία είναι ιδιαιτέρως ταραχώδης».

«Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία να διατηρηθεί η σταθερότητα. Η Ιορδανία εκτιμά τη στάση μας στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΣΑ των ΗΕ. Είναι ιδιαίτερος ο ρόλος της Ιορδανίας στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών».

Σε πολύ θερμό πραγματοποιήθηκαν και οι συναντήσεις στο Κατάρ. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της στα κράτη του Κόλπου και καλεί σε πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά του.

«Η Ανατολική Μεσόγειος με τον Περσικό Κόλπο συνιστούν ένα ενιαίο γεωπολιτικό τόξο για την ασφάλεια της περιοχής και για τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Προφητική η σύγκληση της ελληνογαλλικής συμμαχίας

Αναφέρθηκε τέλος στην ιστορική ανανέωση της συμφωνίας για συνεργασίας στον τομέα της άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας. «Οι δύο χώρες συνδέονται με μια μακρόχρονη σχέση, στηριγμένη στις αξίες της ελευθερίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε.

«Αποδείχθηκε προφητική η σύγκληση της ελληνογαλλικής συμμαχίας», σημείωσε, τονίζοντας πως «Ελλάδα και Γαλλία συμπορεύτηκαν σε κρίσεις των τελευταίων ετών, φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που βρίσκονται ενόψει».