Ο Ηλίας Κασιδιάρης προαναγγέλλει νέο κόμμα μετά την αποφυλάκισή του

Την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή με νέο κόμμα μετά την αποφυλάκισή του ανακοίνωσε, μέσω βίντεο στα social media, ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, ανήρτησε βίντεο από την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου μου. Χιλιάδες Έλληνες έδωσαν δυναμικό παρόν. Στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη», υποστήριξε στην ανάρτησή του.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ!

Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου μου “Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος”. Χιλιάδες Έλληνες έδωσαν δυναμικό παρόν. Στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη! pic.twitter.com/TYFtP9CNQG — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) May 7, 2026

Κατά την εκδήλωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης ρώτησε τους συγκεντρωμένους αν επιθυμούν, όταν αποφυλακιστεί, «να επανέλθει στην πολιτική με ένα νέο ισχυρό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά στη Βουλή», με το ακροατήριο να απαντά καταφατικά.

«Δεσμεύομαι ότι μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.