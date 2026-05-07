ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ: «Μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (07.05.2026).

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του», σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις αναφορές του στη στάση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. «Το είδαμε κι αυτό: τον επικεφαλής ενός κόμματος με εμπλοκή δεκάδων βουλευτών του σε δικογραφίες για ποινικά αδικήματα, να τους συγχαίρει για τη στάση τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για το αν τα συγχαρητήρια αφορούν, όπως σημειώνει, «την άρση ασυλιών των βουλευτών ή το κουκούλωμα των πιθανών ευθυνών των υπουργών», κάνοντας λόγο για «επιτελικό αχταρμά».

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου σχολιάζει τις αναφορές του πρωθυπουργού περί «δικαιολογημένης πίκρας» των βουλευτών, διερωτώμενη αν αυτή αφορά τις αποκαλύψεις για «ρουσφετολογικές πρακτικές», τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ή το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν κυβερνητικά.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, καθώς κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι διαβεβαίωσε τους βουλευτές του πως θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. «Σε μερικά ρουσφέτια, “Φραπέδες”, “Χασάπηδες” και Φεράρι θα κόλλαγε;», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι οι πολίτες βλέπουν «την τραγική διάψευση» των δεσμεύσεων του 2019 και του 2023, κάνοντας λόγο για χώρα «φτωχοποιημένων πολιτών», ακρίβεια, διαφθορά, υποβάθμιση της Δικαιοσύνης και «γαλάζιες ακρίδες». «Το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα», καταλήγει.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του Το είδαμε κι αυτό: τον επικεφαλής ενός κόμματος με εμπλοκή δεκάδων βουλευτών του σε δικογραφίες για ποινικά αδικήματα, να τους συγχαίρει για τη στάση τους! Αλλά για ποια στάση τους ακριβώς; Για την άρση ασυλιών των βουλευτών ή για το κουκούλωμα των πιθανών ευθυνών των υπουργών;

Επιτελικός αχταρμάς!

Οι βουλευτές λέει αισθάνονται «δικαιολογημένη πίκρα». Για ποιο πράγμα; Πού αποκαλύφθηκαν οι ρουσφετολογικές τους πρακτικές; Πού δεν τους υπολογίζει το επιτελικό κράτος; Πού επί επτά χρόνια δεν τους έκανε μέλη του υπουργικού συμβουλίου; Όλα μαζί;

Επιπλέον, ο Κυρ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Λογικό. Εδώ δεν δίστασε να ξαναβάλει τον υπουργό του εγκλήματος των Τεμπών στα ψηφοδέλτια των προηγούμενων εκλογών, σε μερικά ρουσφέτια, «Φραπέδες», «Χασάπηδες» και Φεράρι θα κόλλαγε;

Και κάτι τελευταίο: Οι πολίτες, κ. Μητσοτάκη, ξέρουν πολύ καλά τι υποσχεθήκατε και το 2019 και το 2023. Και βλέπουν την τραγική διάψευση: η ζωή τους έχει χειροτερεύσει από κάθε άποψη, αφού από την «αριστεία» που υποσχεθήκατε, έφτασαν να ζουν σε μια χώρα φτωχοποιημένων πολιτών από την καλπάζουσα ακρίβεια, διαφθοράς, υποβάθμισης της δικαιοσύνης, σκανδάλων και “γαλάζιων ακρίδων”.

Το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα.»