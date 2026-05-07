Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Αιχμές στην ΚΟ της ΝΔ για υπουργούς που «δεν βγαίνουν μπροστά» – Πλεύρης και Μαρκόπουλος έθεσαν ζήτημα δημόσιας παρουσίας και «επιλεκτικού κράτους»
Γεωργιάδης και Δένδιας
Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Νέες αιχμές κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια άφησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη σημερινή (07.05.2026) συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία δεν έλειψαν και οι αναφορές για υπουργούς που, όπως ειπώθηκε, δεν βγαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο.

«Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Ο υπουργός Υγείας, σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε ακόμη ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα», επαναφέροντας την εσωκομματική συζήτηση για το ποιοι υπουργοί σηκώνουν το βάρος της δημόσιας αντιπαράθεσης. Πρόσθεσε δε πως «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», παραπέμποντας στην παλαιότερη παρουσία του υπουργού Άμυνας σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Το θέμα της δημόσιας παρουσίας των υπουργών έθεσε και ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους». Με τη φράση αυτή, ο υπουργός Μετανάστευσης έδειξε προς την ανάγκη συνολικότερης υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος αντιπαρέβαλε το «επιτελικό κράτος» με το «επιλεκτικό κράτος». «Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθύνθηκε, μάλιστα, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να υπάρξει πιο συστηματική αξιολόγηση της παρουσίας των στελεχών. «Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη», είπε χαρακτηριστικά.

