Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ: «Μετά από 16 χρόνια επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Την Κυριακή 14.09.2025 η εθνική ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket μετά την νίκη της κόντρα στην Φινλανδία, κάνοντας όλους τους Έλληνες να δακρύσουν, καθώς είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει καταγράψει η ομάδα μας τα τελευταία 16 χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τον αγώνα της εθνικής ελλάδος μπάσκετ, έκανε μία πανηγυρική ανάρτηση για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «το χάλκινο μετάλλιο λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!

Στον κρίσιμο μικρό τελικό ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γαλανόλευκη ήταν ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέτρησε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.