Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά – Η χαλαρή βόλτα του πρωθυπουργού στο ενετικό λιμάνι

Στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα διάλειμμα από τις πολιτικές υποχρεώσεις, λίγα 24ωρα πριν αποχαιρετίσουμε το 2025 και υποδεχτούμε το 2026.

Το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη βόλτα του στα Χανιά, απέχοντας για λίγο από την απαιτητική του καθημερινότητα, λόγω των εορτών.

Σε εικόνα που δημοσιεύει το zarpanews.gr την Κυριακή (28.12.2025), ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του παλιού λιμανιού των Χανίων.