Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά – Η χαλαρή βόλτα του πρωθυπουργού στο ενετικό λιμάνι

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης φωτογραφίζεται με εργαζόμενο τοπικής αυτοδιοίκησης στα Χανιά

Στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα διάλειμμα από τις πολιτικές υποχρεώσεις, λίγα 24ωρα πριν αποχαιρετίσουμε το 2025 και υποδεχτούμε το 2026.

Το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη βόλτα του στα Χανιά, απέχοντας για λίγο από την απαιτητική του καθημερινότητα, λόγω των εορτών.

Σε εικόνα που δημοσιεύει το zarpanews.gr την Κυριακή (28.12.2025), ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του παλιού λιμανιού των Χανίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
161
121
109
104
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα ανάμεσα σε Αλεξάνδρα Σδούκου και ΠΑΣΟΚ: «Η πιο αδίστακτη κυβέρνηση» – «Ψάχνετε κάτι για να αντιπαρατεθείτε στην κυβέρνηση»
Στο επίκεντρο της διαμάχης Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη είναι τα αγροτικά μπλόκα αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών αγροτοσυνδικαλιστών
Αλεξάνδρα Σδούκου 14
Καυγάς Γιαννούλη – Βούλτεψη on air: «Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα» – Πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε
Η κόντρα μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Χρήστου Γιαννούλη ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του πρωθυπουργού με την βουλευτή της ΝΔ να απαντά
Καυγάς Βούλτεψη - Γιαννούλη on air 32
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κατά την έξοδο των εκδρομέων προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης ενάντια στους αγρότες
Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη ζητούν λύση στο αγροτικό, που θα καλύψει τόσο τον βραχύ ορίζοντα, όσο και τον μακροπρόθεσμο, κάτι που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό
Το σήμα του ΠΑΣΟΚ
Newsit logo
Newsit logo